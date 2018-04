Wiesloch. (oé) Eben erst hatte der Gemeinderat der Weinstadt geplante Maßnahmen in einem Gesamtvolumen von über 1,6 Millionen Euro erst einmal bis September auf Eis legen müssen, weil der Stadt erneut Gewerbesteuerausfälle in Millionenhöhe drohen (die RNZ berichtete). Da tat sich das Gremium naturgemäß schwer, zu den bereits im Etat der Stadtwerke bereitstehenden 150.000 Euro zusätzliche 235.000 Euro aus dem städtischen Etat in die Hand zu nehmen, um die Straße Zur Helde komplett zu sanieren. Nachdem die Stadtwerke dort die Fernwärmeleitungen zwischen dem Palatin und dem Neubaugebiet Äußere Helde verlegt hatten, ist die Fahrbahn derzeit zur Hälfte nur geschottert.

Dies sehr zum Leidwesen der Anwohner, die ihrem Unmut auch im Gemeinderat vernehmlich Luft machten. Die Straße soll nun schnell eine neue Decke erhalten, aber nur dort, wo dies wegen der vorangegangenen Erdarbeiten auch notwendig ist. Die von der Verwaltung und wohl auch von vielen Anwohnern gewünschte Komplettsanierung lehnte das Gremium hingegen mit Blick auf die angespannte Finanzlage mit großer Mehrheit (22 zu 5 bei 2 Enthaltungen) ab.

Stadt und Stadtwerke hatten zunächst argumentiert, dass es angesichts des maroden Zustands der Straße wirtschaftlicher wäre, Straßendecke, Unterbau und Gehwege jetzt gleich komplett zu sanieren, anstatt nur halbseitig die Decke zu erneuern, so wie es nach der Verlegung von Wärmeleitung und Wasserrohren ursprünglich vorgesehen war. Dafür 120- bis 150.000 Euro auszugeben in dem Wissen, dass die Straße in ein paar Jahren doch komplett saniert werden müsse, erschien der Stadt nicht als "nachhaltige Investition". Zumal dann die Stadtwerke als Leitungsträger nicht mehr mit im Boot wären und die Stadt alles alleine bezahlen müsste.

Verkompliziert wurde die Sache allerdings noch dadurch, dass die bislang mit dem Projekt betraute Firma für die mögliche Auftragserweiterung einen Preis verlangte, welcher Stadt und Stadtwerken zu hoch erschien. In vorangegangenen Gesprächen hatte man sich offenbar nicht einigen können und Stadtwerke-Chef Rüdiger Kleemann versprach sich auch nichts von weiteren Verhandlungen mit der Firma, wie sie Jürgen Blaser (CDU) anregte. Stattdessen plädierten Stadt und Stadtwerke dafür, der bisherigen Firma für den Rest der Arbeiten zu kündigen und die komplette Straßensanierung neu auszuschreiben. Damit würde besagter Firma aber auch ein Teil des ihr zustehenden Gewinns entgehen - ein Klagegrund.

Während die Stadt dies für verkraftbar und immer noch für günstiger hielt (laut OB Franz Schaidhammer ginge es um "vielleicht zehn Prozent von 150.000 Euro"), gab es im Gemeinderat Zweifel. Dieter Bruder (Freie Wähler) hielt den Ausgang für "unwägbar" und Klaus Rothenhöfer (SPD) befürchtete, dass eine neue Ausschreibung am Ende teurer kommen könnte und statt der erwarteten 235.000 schließlich 350- oder 400.000 Euro auf der Rechnung stehen könnten. Kleemann räumte zwar ein, dass eine Ausschreibung "immer ein Risiko" berge, sah aber "sehr große Chancen", innerhalb des vorgegebenen Budgets zu bleiben.

In der Debatte gingen die Meinungen weit auseinander. Während Stefan Seewöster (WGF) die gesamte Diskussion für "müßig" hielt, weil der Rat eine Generalsanierung der Straße bereits vor eineinhalb Jahren abgelehnt und sich seither nichts geändert habe, erinnerte Kurt Wagner (CDU) an den desolaten Zustand der Straße und appellierte an seine Kollegen, sich zu einer Generalsanierung zu entschließen. "Wenn man es macht, dann macht man es richtig." Dann müsse man auch die Anwohner nicht in ein paar Jahren erneut belästigen.

Die sind schon jetzt ziemlich verärgert, wie den Publikumsreaktionen zu entnehmen war. Im Rat gab es für den Unmut durchaus Verständnis. Das ganze Verfahren sei "ziemlich bürgerfeindlich" abgelaufen, meinte etwa Dieter Bruder (Freie Wähler) mit Blick auf die immer noch unfertige Straße. Auch in den Augen Klaus Rothenhöfers dürfen sich die Anwohner "zu Recht" beschweren, zumal die Straße schon längst in einem Zustand "wie im Ulmenweg" sein könnte, wenn "alles wie beschlossen abgelaufen wäre". Der SPD-Stadtrat plädierte deshalb dafür, jetzt das zu machen, was finanziert sei. "Dann ist die Sache vom Tisch."

Auch Grünen-Stadtrat Dr. Gerhard Veits sprach sich dafür aus, die Baustelle "jetzt zu beenden" und die Straße "ordentlich, sauber und nutzbar" zu machen. Dies sei auch im Sinne der Anwohner. Hier gilt nach Veits' Worten das Sprichwort: "Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach." Würde man dem Vorschlag der Verwaltung folgen, wäre der jetzige Zustand der Straße vielleicht über Monate "zementiert". Das Risiko, hier "nicht haushälterisch" zu sein, müsse der Gemeinderat eben übernehmen.

Grundsätzliche Kritik äußerte FDP-Stadtrat Dr. Jörg Richter. Seiner Meinung entstand das Problem allein durch die Nahwärmeversorgung, die nie "durchgegangen" wäre, hätte der Gemeinderat damals die wirklichen Kosten gekannt. Nun versuche der Gemeinderat, sein Gesicht zu wahren. Richter empfand dies als "Unehrlichkeit gegenüber den Bürgern".