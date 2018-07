Schatthausen. Bereits zum 19. Mal findet am Mittwoch, 30. April, Schatthausens Walpurgisnacht am Hummelberg statt. Highlight 2014 werden die "More Maids" sein. Die drei Musikerinnen um Marion Fluck standen bereits bei der allerersten Walpurgisnacht auf der Bühne und haben sich seither zu den First Ladies des Irish Folk entwickelt. Ihr Markenzeichen ist der dreistimmige Gesang. Die Songs sind teils typisch irisch, teils haben sie Acoustic-Pop-Einflüsse. Zwischen den Liedern lassen die "More Maids" immer wieder mit flotten Tanzstücken die Funken fliegen. Ebenfalls dabei sind "Trasnú" aus Hamburg. Sie spielen hauptsächlich traditionellen irischen und schottischen Folk, oft aber auch Musik aus anderen Ecken Europas und der Welt. Frontmann ist Guido Plüschke, ein Zauberer auf der irischen Rahmentrommel, der Bodhrán. "Trasnú" betritt die Bühne bei Einbruch der Dunkelheit. Vorher werden traditionell die "Heidelberg & District Pipes & Drums" das Fest eröffnen. Für Gaukelei und Jonglage sorgen die "Fireheadz". Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei Farben Frank in Baiertal und Metzgerei Seltenreich, Hair Heidi's Lifestyle sowie Blumen Fröhlich in Schatthausen. Die Walpurgisnacht findet am Schützenhaus Schatthausen ab Einbruch der Dunkelheit statt. Veranstalter ist die Kultur AG.