Wiesloch. Die nächsten Wahlen zum Jugendgemeinderat der Stadt Wiesloch finden vom 8. bis 21. Februar 2014 statt. Kandidieren können alle jungen Menschen zwischen 14 und 21 Jahren, die in Wiesloch oder den Ortsteilen wohnen und sich für Jugendthemen in Wiesloch einsetzen möchten. Die Amtszeit im Jugendgemeinderat beträgt drei Jahre. Eine Bescheinigung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Jugendgemeinderat, etwa zur Beilage zu Bewerbungen, ist jederzeit möglich. Die Bescheinigung wird von Oberbürgermeister Franz Schaidhammer ausgestellt, der die Sitzungen des Jugendgemeinderates auch persönlich leitet. Kandidaten können sich bei Jugendreferent Ralph Neuner melden: Kinder und Jugendbüro der Stadt Wiesloch, Marktstraße 13 in Wiesloch, Telefon 0 62 22/38 37 48 oder 01 71/5 81 93 85, Fax 0 62 22/38 37 49, E-Mail: ralph.neuner@wiesloch.de; Facebook: Ralph Neuner. Anmeldeschluss ist der 7. Januar.