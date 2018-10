Wiesloch. (hds) Die Freunde historischer Fahrzeuge haben es zu ihrem 30. Geburtstags am Samstag im Gerbersruhpark so richtig krachen lassen. Optimale äußere Bedingungen - manchem war es nachmittags fast zu heiß - Motorengeknatter, Benzingeruch, Musik, kleine Wettbewerbe und Ausfahrten mit einem betagten Doppelstockbus im traditionellen "London-Rot" waren Erfolgsgaranten des Jubiläumstags. Bürgermeister Ludwig Sauer, Schirmherr der Veranstaltung, hatte als Mitbringsel ein eigens angefertigtes Nummernschild ("FHF - WSL 84 H) mitgebracht und in einer launigen Rede den Verein als "Sympathie- und Werbeträger für unsere Stadt" gewürdigt. "Sie haben jetzt mit dem Erreichen der Altersgrenze die Alltagstauglichkeit erreicht und tragen zu Recht die Bezeichnung 'H' in ihrem Titel", meinte Sauer mit einem Augenzwinkern. Dieses "H" wird Fahrzeugen verliehen, die mindestens 30 Jahre alt sind.

Der Vereinsvorsitzende Adolf Suchy hob denn auch die "tolle Kooperationsbereitschaft der Stadt" hervor. "Die lobenden Worte gehen runter wie Honig", freute sich Suchy. Hätte er doch nur "Öl" gesagt, dann wäre der Bezug zur Veranstaltung noch besser gewesen. Ursprünglich war geplant, die fast 200 Oldtimer auf dem Parkstreifen am Rande des Gerbersruhparks zu platzieren. Die Verantwortlichen im Rathaus jedoch signalisierten schon früh, man habe nichts dagegen, die Rasenflächen im Schatten der alten Bäume zu nutzen. So verwandelte sich der eher besinnliche Park an diesem Tag in eine naturbelassene Ausstellungsfläche für fahrbare Untersätze aus längst vergangenen Tagen.

Rund um den Degreif-Brunnen konnte man eine kleine Zeitreise machen. Dort erlebten die Besucher - am Ende des Tages waren es laut Schätzung der Organisatoren mehr als 2500 - anschaulich die Entwicklung des Automobils von den Anfängen bis in die 1980er Jahre. Mit dabei, und am Tag zuvor auf einem Tieflader aus dem Mercedesmuseum in Stuttgart angeliefert, auch der erste Benz aus dem Jahre 1886 und der Daimler aus dem gleichen Jahr. Damals brachte das Gefährt 1,1 Pferdestärken auf die eher holprigen Straßen und damit etwas mehr Power als jene motorisierte Kutsche, mit der Bertha Benz den ersten Tankstopp in der Automobilgeschichte in Wiesloch einlegte.

Aber auch ein Elektromobil aus dem Jahr 1882 von Ayrton & Berry war zu bestaunen. "Der Elektroantrieb war noch vor dem Verbrennungsmotor da, hatte aber keine Entwicklungschance wegen der zu geringen Batteriekapazität", erklärte Suchy der RNZ. "Ein Problem, das auch heute noch vorhanden ist."

Nur wenige Meter weiter konnte die Kleinwagenfraktion aus den Hochzeiten des Rock'n'Roll bestaunt werden. Das Goggomobil reihte sich ein in die Gilde der Messerschmitts und Isettas, aus heutiger Sicht eher abenteuerliche Konstruktionen, damals jedoch probate Fortbewegungsmittel. Gleich daneben ein betagter Porsche, damals mit 54 PS unter der Haube, aber auch ein beeindruckender Aston Martin, ein Jaguar E-Type, liebevoll restaurierte Käfer und sogar ein Rolls-Royce.

Die Besucher konnten durch ihre subjektive Brille das schönste Auto küren. Die Schnauze im wahrsten Sinne des Wortes vorne hatte dabei ein VW-Käfer aus dem Jahr 1966, und bei dem parallel durchgeführten Wettbewerb für Motorräder (rund 150 gab es zu sehen) wurde eine Zündapp (Baujahr 1960) als Sieger auserkoren. Die Fachjury sah einen BMW 1502 vorne, bei den Motorrädern eine R 75. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf den originalgetreuen Zustand gelegt. Auf dem Festplatz wurde derweilen fleißig gehandelt, galt es doch, heiß begehrte Ersatzteile zu ergattern.

Es war ein Nachmittag der Kommunikation, der Begeisterung für eben jene Autos, die noch heute echte "Hingucker" sind. Kaum Plastik im Innenleben, dafür viel Holz und betagtes Leder. Einige Besucher hatten sich dem Anlass entsprechend historisch gekleidet: Strohhüte in allen Variationen, Gamaschen, fesche Kopfbekleidungen, aber auch so manches Kleid aus Wirtschaftswunderzeiten waren im Gerbersruhpark zu bewundern. Zwischendurch sorgte der "Cha Cha Club" für optische Abwechslung und auch rasante Vorführungen des MSC Schatthausen waren zu bestaunen. Die Band der Bertha-Benz-Realschule sorgte für musikalischen Schwung, ehe dann am frühen Abend die Ehrung der Gründungsmitglieder auf dem Programm stand.

Adolf Suchy ließ die zurückliegenden drei Jahrzehnte Revue passieren und erinnerte an die Anfangstage des Vereins. "Eigentlich sind wir schon 30 Jahre, vier Monate und einen Tag alt", so Suchy, denn die Freunde historischer Fahrzeuge wurden im März aus der Taufe gehoben. Grußworte sprachen der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein, der Vorsitzende des ADAC Nordbaden, Günter Bolich, sowie Vertreter befreundeter Vereine. Um das leibliche Wohl kümmerte sich die Narreninitiative aus Tairnbach und nach dem offiziellen Festakt gab es Musik von Robert Ahl und Band. Das Ensemble allerdings nahm sich mehr als 45 Minuten Zeit für den Soundcheck, was zu manch fröhlich-bissigen Kommentaren führte. "In der Zeit wechsele ich bei meinem alten Käfer den Motor", meinte ein Besucher. Später jedoch, als der Sound stimmte, stieg auch die Stimmung.

Das Fazit war durchweg positiv: viele Besucher, tolles Wetter, faszinierende Autos und die Erkenntnis, dass der Gerbersruhpark durchaus für "höhere Aufgaben" taugt. "Hier sollten mehr Veranstaltungen stattfinden", war der einhellige Tenor.