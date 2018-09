Wie im vergangenen Jahr, als unser Bild entstand, soll auch beim neunten Wieslocher Stadtfest am kommenden Wochenende wieder überall in der Innenstadt fröhlich gefeiert werden. Archiv-Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Am kommenden Wochenende - von 7. bis 9. Juli - geht es wieder "rund" in der Weinstadt, die neunte Auflage des Stadtfestes steht auf dem Programm. Der Verein Stadtmarketing hat in den zurückliegenden Wochen alles unternommen, um den Besuchern aus der Region eine vielfältige Mischung aus Musik und Aufführungen zu bieten. Die Gastronomen sorgen mit ihrem Angebot dafür, dass das Feiervolk auch entsprechend verköstigt wird.

35 Bands sind auf zehn Bühnen zu hören, darunter auch die auf dem Marktplatz, die als willkommene Plattform für Wieslocher Vereine und Institutionen als "städtische Bühne" eingerichtet wird. Ensembles der Musikschule Südliche Bergstraße treten auf, es gibt Tanzvorführungen, Musikvereine präsentieren ihr klangliches Repertoire und Sportvereine stellen sich vor. Am Eröffnungstag, dem Freitag, startet das Programm mit zwei jungen Nachwuchs-Bands des Wieslocher Rock- und Popvereins, um 18 Uhr "Age of Paranoia" und um 19 Uhr "Spirits" (weitere Programmpunkte in nebenstehendem Kasten).

18 Gastronomen präsentieren ihre Köstlichkeiten und am Sonntag, öffnet der Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr seine Türen, um den Besuchern die Möglichkeit zum Einkaufen zu geben.

"Es ist die Vielfalt, die das Stadtfest auszeichnet", so Uwe Dörner, der Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing. Dies wird bei einem Blick auf das Programm mehr als deutlich. Getreu dem Motto "Echt. Wiesloch" haben wieder alle Verantwortlichen an einem Strang gezogen, um das Stadtfest so attraktiv und abwechslungsreich wie möglich zu präsentieren. Vor allem besteht, zumindest an den ersten beiden Tagen, die Möglichkeit, bis nach Mitternacht unterwegs zu sein. "Dennoch achten wir darauf, dass die Musik nicht zu laut ist", so Klaus Michael Schindlmeier, Vorstandsmitglied

Gastronomen tischen auf

bei Stadtmarketing und Sprecher der Gastronomen. In den zurückliegenden Jahren verlief das dreitägige Fest immer ohne Probleme. "Angesichts der großen Anzahl der Besucher ging stets alles friedlich zu und davon gehen wir auch in diesem Jahr aus", sagte Schindlmeier. Und natürlich hofft man auf ein erneutes Bündnis mit dem Wettergott. "Es sollte nicht zu heiß sein, damit auch am Nachmittag in der Innenstadt was los ist und nicht erst in den Abendstunden", hofft Dörner.

Auf den Bühnen und einem Beach-Bereich mit 400 Quadratmetern Sandfläche am Palatin ist für jeden etwas dabei. Bands, die schon seit Jahren immer wieder für beste Stimmung sorgen und eine breite Fangemeinde aufgebaut haben, treten auf. Dabei sind aber auch echte Newcomer mit frischem Sound, die sicher beim Stadtfest-Publikum bestens ankommen werden.

Über alles Wissenswerte rund um das Stadtfest und Wiesloch als vielfältige Stadt informiert ein kompaktes Heft, das bei vielen Geschäften, den Gastronomiebetrieben, der Stadtverwaltung und an öffentlichen Stellen kostenlos zur Abholung bereitliegt. Parallel erscheint auch wieder der "Einkaufs-Stadt-Gastro-Führer", der das ganze Jahr über verbreitet wird.

Eröffnet wird das bunte Treiben am Freitag, 7. Juli, um 18 Uhr, von Oberbürgermeister Dirk Elkemann, und zwar vor dem Otmar-Alt-Brunnen bei der "Bier Börse". Dann geht es auch in der gesamten Innenstadt mit den Programmpunkten los.

Info: Unter www.wiesloch.de und auf www.echt-wiesloch.de findet man das aktuelle Programm auch als Download mit allen wichtigen Informationen.