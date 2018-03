Wiesloch. (hds) Bei einer Enthaltung hat der Ausschuss für Technik und Umwelt jetzt beschlossen, dem Gemeinderat eine Erhöhung der Parkgebühren in der Weinstadt zu empfehlen. Konkret geht es dabei um 20 Cent pro Stunde mehr. Derzeit müssen die Autofahrer 80 Cent für eine Parkzeit von 60 Minuten zahlen. Unberührt bleibt das kostenlose Abstellen der Fahrzeuge an den Wochenenden, auch die sogenannte "Brötchentaste" (kostenlose Kurzparkzeit von 15 Minuten) bleibt vom jetzigen Beschluss unberührt.

Bereits bei der Klausurtagung des Gemeinderats im vorigen Herbst war ein solcher Schritt angesprochen worden, wurden doch zu diesem Zeitpunkt intensiv über mehr Einnahmen für die Stadtkasse diskutiert. Nach den jetzt im Ausschuss vorgelegten Berechnungen fließen nach der Erhöhung fast 35.000 Euro mehr in die städtischen Kassen. Basis der Berechnung sind die bisherigen jährlichen Einnahmen in den zurückliegenden drei Jahren.

In der Palatin-Tiefgarage liegen die Preise noch unter den Gebühren im übrigen Stadtgebiet (50 Cent pro Stunde, nach der Anhebung dann 70 Cent). "Das wissen viele nicht. Die meisten denken, im Palatin sei es teurer", merkte Stefan Seewöster (Fraktionsgemeinschaft Altwieslocher Liste/Wählergemeinschaft Frauenweiler) an. Allerdings fallen in den Parkebenen dort auch am Wochenende Gebühren an. Nach der Sanierung der Palatin-Tiefgarage im kommenden Jahr ist dort dann auch vorgesehen, die Parkgebühr auf einen Euro anzuheben. Die Pauschalen für Langzeitparker wurden hier schon erhöht.

Die Umstellung und damit die Gebührenerhöhung - vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates - wird vermutlich ab dem 1. April wirksam werden. "Wir müssen dazu alle aufgestellten Automaten erst neu programmieren", erläuterte Barbara Juhnke von der städtischen Straßenverkehrsbehörde. Seitens der Ausschussmitglieder wurde gefordert, vergleichbare Parkgebühren aus den umliegenden Städten und Gemeinden bei der Gemeinderatssitzung am 25. Februar vorzulegen.