Von Alfred Kamuf

St. Leon-Rot. Als "Retter in der Finsternis" und "Vergewaltiger des Bösen" wurde der Hauptdarsteller im ausverkauften Harres ebenso plakativ wie treffsicher ironisch angekündigt. Solcherart eingestimmt, gab es vom Publikum den ersten erwartungsvollen Applaus des Abends für "Olaf Schubert und seine Freunde", die mit "So! Das neue Programm!" Station machten. Dann trat der aus Funk und Fernsehen bekannte Rombenpullunder-Träger scheinbar linkisch auf die Bühne und legte gleich so los, wie man es von ihm erwartet: "Ein Feuerwerk der Langeweile" und "Anspruch statt Inhalt" versprach er ironisch. Gekommen sei er, um "wach zu rütteln".

Und schon war er bei seinem ersten Thema, der gesunden Ernährung, die er anhand seines "basisdemokratischen Müslis" erläuterte und weiterer Beispiele gesunden Essens, darunter "Öbste und Gemüse" wie "Mangos aus der Mangolei" und "Chinakohl" als einzigem deutschen Produkt. Etwas unvermittelt erfolgte darauf eine Anspielung auf die vergangenen montäglichen Pegida-Demonstrationen, das dabei stattfindende "gemeinsame Muselmanen- Gruseln" und das Erscheinungsbild der daran teilnehmenden, oft übergewichtigen Menschen. Für manche, so Schubert, wäre aus optischen Gründen sicherlich das Tragen eines Schleiers eine sinnvolle Lösung.

Nach einem musikalischen Zwischenspiel mit den "Freunden" und dem "Lied vom Apfel" beschäftigte sich Wortakrobat Schubert in seiner ureigenen sprunghaften Nonsens-Ironie-Virtuosität mit weiteren politischen Themen wie der Schuldenkrise, der Bundeswehr, der Ukraine, Putin, dem Solidaritätszuschlag, der Steuerehrlichkeit, der Benachteiligung von Frauen bei der Bezahlung sowie der beschlossenen Frauenquote und würdigte ganz besonders und sehr speziell Bundeskanzlerin Angela Merkel: Aus dem hässlichen Entlein zur Zeit der "Kohl-Finsternis" sei ein Schwan geworden, ein "Nutzschwan", eine der besten Bundeskanzlerinnen, auch wenn sie neben US-Präsident Barack Obama blass wirke. Nach einem ironielastigen Liebesbekenntnis und dem dazu passenden "Lieblings-Liebeslied" ging es in die Pause.

Mit seiner Medienkritik schlüpfte Olaf Schubert im zweiten Teil des Abends in die Rolle des "Mahners und Erinnerers" und setzte sein bisweilen ironisches, bisweilen sinnfrei lustiges, jedoch stets zündendes und niemals ermüdendes Hochgeschwindigkeits-Gag-Gewitter fort. Das überall zu beobachtende "Facegebooke" und "Whatsgeappe" nahm er ebenso auf die Schippe wie Fernsehformate, die Stars schaffen, die am nächsten Tag bereits wieder vergessen sind: "Da kompostiert sich der Augapfel freiwillig." Auch den Datenschutz ließ er nicht aus ("Der Zug ist in Deutschland abgefahren, um unsere Daten kümmern sich jetzt andere"), berichtete von seiner Protestmail hierzu in Sachen NSA ans Weiße Haus mit dem Inhalt "Wer das liest, ist doof" und kritisierte jugendliche, für immer im Netz gefangene "Struwwelgauner" und "Bildschirmzombies". Nach einem zum Thema vorgetragenen Song bekommen auch die "Freunde" auf der Bühne - Jochen Barkas an der Gitarre und Bert Stephan am Bass - ihr Fett ab für ihre musikalische Begleitung: "Ich habe euch Freiraum gelassen, und ihr habt’s verhudelt."

Zum Ende hängt sich Solist Schubert die mit gelb-schwarz-roten Romben geschmückte E-Gitarre um und lässt es mit den "Freunden" noch einmal so richtig krachen: "Let’s Have a Party" heißt der Titel, oder: "Lasst uns einen Feiervorgang durchführen". Der dazu vorgetragenen, gekonnt schlaksigen, aber durchaus präzisen Choreografie und einem markigen Schlagzeugsolo fällt schließlich die zusätzlich geschüttelte Rumbakugel zum Opfer und auseinander: Ja, da ging wirklich und buchstäblich was ab!

Nach einem letzten seiner eigenwilligen Songs geht der Künstler "von Bord". Die "Sitting Ovations" des Publikums veranlassen ihn zu einer letzten Zugabe, und auch die fordert vom Publikum noch etwas ab: "Ja, ich weiß, das mit dem Soli, das ist nicht leicht für den Westen, aber ohne Soli im Osten - wie stellt ihr euch das vor? Sollen wir etwa arbeiten gehen? Oder was?"