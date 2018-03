Wiesloch. Bunt, fröhlich, hell und kindgerecht sollte die Neugestaltung der Unterführung der Heidelberger Straße sein. Dieser Aufgabe nahmen sich am vergangenen Wochenende ein Dutzend Graffiti-Künstler unter der Regie von Marco Billmaier an. Die Stadt erstattete die Materialkosten, die Sprayer investierten viel Zeit, Ideen und eine gehörige Portion Kreativität, um die in die Jahre gekommene Bemalung der Unterführung zu erneuern.

Marco Billmaier, der in den letzten Jahren schon einige Projekte für die Stadt Wiesloch umgesetzt hat, griff die Idee mit seinen Mitstreitern aus dem gesamten Bundesgebiet wunderbar auf. Nun können vor allem die Schüler der Schillerschule von ihren Lieblings-Comicfiguren begleitet zur Schule und von da wieder nach Hause laufen. Aber auch den anderen Passanten werden die lustigen Graffiti sicher gut gefallen.