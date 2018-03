Wiesloch. (pol/rl) Ein 37-jähriger Lotus-Fahrer war am Samstagnachmittag auf der Ringstraße in Richtung Baiertaler Straße unterwegs. Laut Polizeibericht beschleunigte er beim Abbiegen in die Baiertaler Straße kurz vor dem Feuerwehrhaus so stark, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Lotus schleuderte gegen den Bordstein und prallte gegen die Wand des Feuerwehrhauses.

Bei dem Aufprall wurde der 37-Jährige lebensgefährlich verletzt und kam nach notärztlicher Versorgung per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 35 Jahre alte Beifahrer kam schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand rund 19.000 Euro. Der Lotus musste abgeschleppt werden.