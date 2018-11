Wiesloch. (hds) Das Wetter war dem Anlass entsprechend: Bei der Einweihung des "Leimbachparks" und des dort befindlichen Gewässerabschnitts, der in Sachen Hochwasserschutz in den zurückliegenden rund sechs Monaten ausgebaut worden war, goss es in Strömen.

Rechtzeitig hatten die Organisatoren ein Zelt besorgt und so konnte die Einweihungsfeier trocken durchgeführt werden. Rund um die neu geschaffene Zone, in der in den kommenden Wochen noch weitere Bäume gepflanzt werden sollen, gaben die Feuerwehren aus Wiesloch und Walldorf einen Einblick in ihre Arbeit. Der Angelsportverein Kraichgau und der Abwasser- und Hochwasserschutzverband präsentierten an einem gemeinsamen Stand ihre Aktivitäten, insbesondere am dortigen, rund 260 Meter langen Abschnitt des Leimbachs. Später konnten die Besucher die Gelegenheit nutzen, mit Loks des Feldbahn- und Industriemuseums die vor einigen Wochen in Betrieb genommene, neue Strecke durch den Wald zu erleben. Auch anliegende Unternehmen ermöglichten einen Einblick in ihr Angebot. Zudem hatten die zahlreichen Besucher Gelegenheit, die Wieslocher Lebenshilfe näher kennenzulernen.

"Hier wurde ein Park mit Aufenthaltsqualität geschaffen", freute sich Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Zudem habe man einen Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt geschaffen. Er erinnerte an die Unwägbarkeiten währen der Umgestaltungsphase und verwies auf die großen Mengen Bauschutt, die abtransportiert werden musste. Mit dem Park und den umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen sei auch das Gewerbegebiet in der unmittelbaren Nachbarschaft in den Mittelpunkt von Interessenten gerückt. Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab hob hervor, die beiden Städte seien durch die Maßnahme "noch näher zusammengerückt". Dies verdeutlichten auch die Stadtkapellen, die zur Unterhaltung aufspielten und am Ende gar - eine Premiere - gemeinsam musizierten.

Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, die bereits zum Spatenstich im März dieses Jahres angereist war, lobte in ihrer Ansprache vor allem die gute Kooperation aller Beteiligten. Alle hätten an einem Strang gezogen. Sie verwies auf die noch anstehende Leimbachsanierung an, die in den kommenden Monaten "zügig vorangetrieben" werde. Stefan Hildebrandt vom Rhein-Neckar Kreis sprach von einem "Park zum Erleben" und hob hervor, mit der neu geschaffenen Fußgänger- und Radfahrerbrücke sei das Landratsamt, das sich nahe dem Park befindet, vom Bahnhof aus sicher und bequem zu erreichen.

Hochwasserschutzmaßnahme und Ausbau des Gewässers mit einem Aufwand von rund 1,75 Millionen Euro teilen sich das Land und die beiden Städte Wiesloch und Walldorf. Wobei das Land mit 70 Prozent den größten Kostenanteil übernimmt. Das Land selbst investiert 1,22 Millionen Euro in den Hochwasserschutz. Die Kosten für die Gestaltung des Leimbachparks werden alleine durch die Stadt Wiesloch übernommen. Dafür sind rund 325.000 Euro veranschlagt, zuzüglich 20.000 Euro für die LED-Beleuchtung der Rad- und Fußwege.

Projektierung, Planung und Umsetzung der Maßnahmen wurden in enger Abstimmung zwischen den beteiligten Städten Wiesloch und Walldorf und dem Regierungspräsidium Karlsruhe durchgeführt, das die Federführung bei der Bauausführung und Baubetreuung übernahm.

Beim Blick in die Historie wird deutlich, dass jenes Areal einstmals Keimzelle und Motor für die industrielle Entwicklung in Wiesloch war. Am Rand des heutigen Parkgeländes wurde vor über einhundert Jahren das erste Elektrizitätswerk in der Weinstadt errichtet, das die Energie für die erste große Fabrik in Wiesloch erzeugte. Die Tonwarenindustrie Wiesloch (TIWAG) war über viele Jahrzehnte ein wichtiger Arbeit- und Brotgeber in der gesamten Region. Zuletzt produzierte die dort ansässige Firma Isopor Leichtschaumstoffplatten. Ende der Achtziger Jahre wurde auch diese Produktion aufgegeben und die baulichen Anlagen wurden abgerissen. Zuletzt standen hier nur noch verfallende Relikte der Industriegeschichte - immerhin konnte der über 100 Jahre alte Lokschuppen der Tonwarenindustrie durch viel ehrenamtlichen Einsatz der Feldbahnfreunde gerettet werden und die TIWAG-Verwaltung wurde in ein Bürogebäude umgewandelt.

Im Jahr 2003 wurde das Gelände der ehemaligen Firma Isopor mit zwei Hektar Gesamtfläche vom Zweckverband Wiesloch-Walldorf erworben und in das Sanierungsgebiet am Bahnhof Wiesloch-Walldorf mit einbezogen. Mit dem für den Leimbachausbau betrauten Referat des Regierungspräsidiums wurde vereinbart, dass der betreffende Leimbachabschnitt bezüglich seiner Sanierung aus der Gesamtplanung herausgenommen und in der Realisierung vorgezogen wird. Nach der Planfeststellung 2013 wurden Durchführung und Kostenteilung zwischen Land, Wiesloch und Walldorf vereinbart, im Frühjahr 2016 konnte schließlich mit dem Ausbau begonnen werden.