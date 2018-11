Von Johannes Alvarez

Wiesloch. Energiegeladen sprang der Comedian und Zauberkünstler Ingo Oschmann über die Palatin-Bühne, mit seinem Programm "Wort, Satz und Sieg" und jeder Menge guter Laune im Repertoire. Dabei war der Entertainer beileibe nicht der Einzige, der an diesem Abend zu Wort kam: Für die vielfältigen Showeinlagen rief er Leute aus dem Publikum zu sich auf die Bühne und band sie in seine verblüffenden Tricks ein.

Doch auch das "Stand-up" kam nicht zu kurz. Den Anfang machte eine längere Geschichte über den für Oschmann faszinierenden Umstand, dass man auf Autobahnen immer wieder einzelne Schuhe findet, allerdings nie Paare. Er habe sich mal die Mühe gemacht, auf einer Strecke alle Exemplare einzusammeln, erzählte er, und habe keine zwei gleichen gefunden. Nur einem sei er begegnet, dem das nicht bekannt war, so der Comedian: Der habe auch keinen Führerschein, fahre nicht auf Autobahnen und höre auf den Namen Marco Reus.

Ebenfalls faszinierend für Ingo Oschmann: unsere fünf Sinne. So drehte sich ein weiterer großer Teil der Show um eben diese körperlichen Empfindungen, aber auch um den sechsten Sinn der Intuition und der Entscheidung. In diesem Zusammenhang rief der Komiker einen Jungen aus den Zuschauerreihen auf die Bühne, mit dem er seine Art des "Russisch Roulette" spielte: Die "Patrone" aber war in diesem Fall eine gründlich durchgeschüttelte Cola-Dose unter insgesamt vieren. Jeweils über dem Kopf des anderen wurde abwechselnd eine Dose geöffnet. Nass wurde dabei allerdings niemand, auch wenn Oschmann die zuletzt übrig gebliebene, "geladene" Dose Unheil verkündend dicht neben dem Kopf des Jungen aufmachte.

Die Balance zwischen Comedy und Show hielt Ingo Oschmann gut und auch das Tempo, mit dem er die verschiedenen Einlagen ineinander verflochten hatte, war beeindruckend. Das zeugt von einer Menge Erfahrung und Talent. So erzählte das Energiebündel vor der nächsten Zauberei von Restaurants, in denen man im abgedunkelten Raum isst, und von all den Verwechslungen und Verwirrungen, die dort drohen. Verblüffend war die hypnoseähnliche Showeinlage, in der Oschmann zwei Gäste unterbewusst beeinflusste. Daraufhin schienen die beiden Männer nicht mehr in der Lage, einfache Worte wie "Erfahrung" vorlesen zu können. Das sorgte in der Pause für heftiges Grübeln und Rätseln im Publikum.

Weiter ging es dann mit einer komplexen Einlage, in der drei zufällige Personen auf die Bühne gerufen und vor verschiedene Entscheidungen gestellt wurden. Zufällige Gegenstände und farbige Umschläge spielten dabei eine Rolle und Oschmann bewies scheinbar hellseherische Fähigkeiten: Nach dem Öffnen der Briefe verlas er plötzlich die richtige Kombination bei jedem der Freiwilligen - mitsamt ihrer Namen.

Anschließend leitete der Comedian zum großen Thema Zeit über und erzählte auf originelle Weise von unangenehmen Leuten auf Partys, die ihn mit belanglosem Zeug "volltexten" und ihm kostbare Zeit stehlen. Kurz darauf standen vier weitere Personen auf der Bühne, die auf einen Zettel jeweils ein unbeliebtes Partythema schreiben sollten: Oschmann stellte sich vor die Aufgabe, die Geschichten den Verfassern zuzuordnen.

Als der Komiker gegen Ende des Abends ansprach, wie vergesslich er geworden sei und was er sich schon habe einfallen lassen müssen, um beispielsweise seinen Schlüssel wiederzufinden, brach große Heiterkeit aus. Das große Finale sorgte bei allen Anwesenden noch einmal für absolute Begeisterung, als Oschmann aus einer Rhein-Neckar-Zeitung viele kleine Schnipsel im Publikum verteilte, Wörter daraus vorlesen ließ und zwei davon aufschrieb. Für alle überraschend, holte er dann einen verschlossenen Brief hervor, den er zu Beginn der Show einem der Zuschauer in die Hand gedrückt hatte - und las genau diese Wörter vor. Diesen faszinierenden Trick hob Oschmann anschließend auf eine höhere Stufe, als sich die zwei Wörter plötzlich als ein Anagramm für den Titel der Show herausstellten: "Wort, Satz und Sieg". Einen gelungeneren Abschluss dieser fantastischen Show hätte man sich nicht wünschen können und das belohnten die Zuschauer mit kräftigem Applaus.