Walldorf. (agdo) Das Wort Islam hat mehrere Bedeutungen, eine davon ist Frieden. "Und in Frieden leben wir unsere Religion aus", betont Yunus Kocer, der erste Vorsitzende des Islamischen Gemeindezentrums Mevlana Moschee in Walldorf (IGMG). Gegründet wurde das Islamische Zentrum in Walldorf 1990, seit etwa elf Jahren leben die Muslime im Walldorfer Industriegebiet die Religion aus, beten und lernen. Derzeit sind es 218 Mitglieder, Frauen und Männer halten sich in etwa die Waage. Alle zwei Jahre sind Wahlen, dann wechselt die Führungsspitze. "Damit sollen die Jüngeren eine Chance auf einen Vorstandsposten bekommen", sagt Yunus Kocer, der sein Amt vor wenigen Monaten antrat.

Der Wechsel bringt ihm zufolge Vorteile: Viele jüngere Muslime sind in Deutschland aufgewachsen, haben dadurch ein besseres Verständnis sowohl für die deutsche als auch die islamische Mentalität. Zudem fallen sprachliche Barrieren weg, man kann mit den Mitmenschen leichter schöne Momente, Sorgen oder Probleme teilen. Integration ist den Mitgliedern des Islamischen Gemeindezentrums sehr wichtig, allerdings: Die eigene Religion, Gebräuche und Sitten dürften nicht verloren gehen, betont Yunus Kocer, der seit 37 Jahren in Deutschland lebt.

Das scheint ein nicht immer leichtes Unterfangen zu sein. Das Islamische Gemeindezentrum setzt deshalb verstärkt auf Jugendarbeit: In Lehrgängen, Seminaren oder Integrationskursen wird vor allem Jugendlichen, aber auch älteren Muslimen parallel das Verständnis über eigene Gebräuche und auch die Lebensweise in Deutschland nähergebracht. Außerdem habe das Islamische Gemeindezentrum eine Fußballmannschaft, sagt Yunus Kocer nicht ohne Stolz. Trainiert wird im Stadion des FC-Astoria.

In Walldorf und Umgebung haben die Muslime keinerlei Probleme mit den Mitmenschen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Walldorf und verschiedenen Vereinen sei wunderbar, so Kocer. Einmal im Jahr gibt es einen "Tag der offenen Tür" im Islamischen Gemeindezentrum, Interessierte können sich dann über die Religion informieren und die Moschee oder die übrigen Räume besichtigen. Und auch sonst steht das Islamische Gemeindezentrum Besuchern jederzeit offen. "Wir sind froh und dankbar zu zeigen, was Islam wirklich bedeutet", sagt der Vorsitzende. Zwar müssen die Muslime seinen Worten nach in der Region keine "schiefen Blicke" erdulden, doch das Bild dieser Religion ist in vielen Köpfen von Gewalt und Terror geprägt. Im Koran steht laut Yunus Kocer nirgendwo geschrieben, dass man einen Krieg anfangen oder sich in die Luft sprengen soll. Im Gegenteil. Allenfalls, wenn man angegriffen werde, dürfe man sich verteidigen.

In jeder Religion gebe es schwarze Schafe, die verschiedene Schriften für sich anders auslegen, sagt Kocer. Richtig oder menschlich sei das nicht, wenn Gewaltakte im Namen Allahs ausgeübt würden. Um Vorurteile beiseite zu räumen, will sich der Vorsitzende noch stärker für Aufklärung über seine Religion und für Integration einsetzen.