Wiesloch. (hds) Geturnt und gespielt wird dort bereits, die offizielle Eröffnung der Sporthalle mit angeschlossener Gymnastikhalle an der Schillerschule Wiesloch ist für Freitag, 10. März, geplant. Die Baukosten, mit 2,8 Millionen Euro veranschlagt, konnten unterschritten werden. Obwohl die Abschlussrechnungen noch nicht alle vorliegen, geht man bei der Stadt von Einsparungen in Höhe von mehr als 300.000 Euro beim eigentlichen Bauvorhaben aus.

Erfreulich aus Sicht der Stadt: Der erwartete Zuschuss des Landes für die gesamte Maßnahme ist höher als erwartet ausgefallen. Statt der ursprünglich kalkulierten 240.000 Euro fließen 390.000 Euro in die städtische Kasse. "Wir sind darüber besonders froh, da landesweit nur 50 Prozent der beantragten Gelder genehmigt wurden", so Rüdiger Schwalb, der seitens der Stadt das Projekt betreut. Wiesloch habe sogar den "vollen Zuschlag" erhalten.

Notwendig wurde der Neubau, da an der alten Sporthalle und dem kleinen Schwimmbad erhebliche Mängel festgestellt worden waren. Deshalb und wegen sicherheitstechnischer Probleme für den Schulsportbetrieb, waren beide Einrichtungen nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Aus diesen Gründen beschloss der Gemeinderat auf Empfehlung der Verwaltung vor zwei Jahren den Abriss und entschied sich für den Neubau des jetzt fertiggestellten Komplexes. In enger Absprache mit den Verantwortlichen wurden die Anforderungen besprochen.

Die größere Halle ist 27 Meter lang und 15 Meter breit und entspricht in ihren Ausmaßen einer "Norm-Einfeldsporthalle". An der Kopfseite sind ein Geräteraum sowie die Umkleide- und Duschmöglichkeiten untergebracht. Über einen Verbindungsflur gelangt man in die angrenzende Gymnastikhalle, die 175 Quadratmeter groß ist. Um den Eingriff in den Schillerpark möglichst gering zu halten, wurden die Neubauten weitestgehend auf der Fläche der alten Halle geplant, derzeit laufen im Außenbereich noch die letzten Arbeiten an der Parkgestaltung. "Wir haben versucht, ein harmonisches Gesamtbild und damit einen nahtlosen Übergang in den Park zu schaffen", so Schwalb.