Wiesloch. (hds) Autofahrer müssen derzeit in der Weinstadt Geduld mitbringen, vor allem wenn sie in der Schwetzinger Straße unterwegs sind. Der Grund ist die Ampelregelung im Bereich der Martin-Luther-Brücke. Dort ist einer der Arbeitsschwerpunkte im Zuge der laufenden Leimbachsanierung. "Wir sind voll im Zeitplan", sagt Josef Zöllner, technischer Geschäftsführer des Abwasser- und Hochwasserschutzverbandes Wiesloch (AHW). Bis Frühjahr 2016 soll die Gesamtmaßnahme abgeschlossen sein.

Die Arbeiten, die im Vorjahr leicht verspätetet begonnen hatten, sind Teil eines Gesamtpakets für den Hochwasserschutz. Die am Waldangelbach und Leimbach gelegenen Kommunen müssen für ein eventuelles Hochwasser vorsorgen, das statistisch gesehen nur alle 100 Jahre eintritt. Die Berechnungen für das "Jahrhunderthochwasser" - herausgegeben vom Regierungspräsidium in Karlsruhe - sehen vor, dass der Leimbach pro Sekunde über 32 Kubikmeter Wasser "vorwärts bewegen" soll, derzeit sind es lediglich etwas mehr als 13 Kubikmeter.

Wegen des bereits erfolgten Abrisses der Brücke und des nun folgenden Neubaus ist es notwendig, in diesem Bereich den Verkehr auf der Schwetzinger Straße einspurig zu regeln. Nun fand eine Ortsbegehung mit den ausführenden Unternehmen statt. Die neue Brückenkonstruktion wird auf vier Pfeilern stehen. Der neue Übergang wird breiter sein, sodass er gleichzeitig in beide Richtungen befahren werden kann. Die Gesamtbreite wird zehn Meter betragen. Der Fußweg wird barrierefrei angelegt, Blinde können anhand im Belag verlegter Rillen den Weg mit einem Stock ertasten.

Eine aufwendige Angelegenheit

Bis dies allerdings so weit ist, werden noch einige Monate ins Land ziehen. "Es kommt entscheidend auf den bevorstehenden Winter an", erklärte Zöllner zum zeitlichen Ablauf. Aber es sind nicht nur die Arbeiten an der Brücke selbst, auch umfangreiche Kabel- und Leitungserneuerungen haben in den zurückliegenden Wochen die Bautrupps beschäftigt. "Wir mussten dies alles koordinieren", so Zöllner. Mehrere Unternehmen wie die Stadtwerke Heidelberg, die Telekom und das Wasserwerk Wiesloch haben die neuen Versorgungstrassen unterhalb des Leimbachs verlegt. Nach Zöllners Worten eine "aufwendige Angelegenheit", mussten doch Hoch- und Niederdruckleitungen für Gas nicht nur eingebracht, sondern auch überprüft werden. Bakteriologisch untersucht werden auch die Wasserleitungen, was ebenfalls mit einem hohen Zeitaufwand verbunden ist, zumal das Institut für Trinkwasser die Leitungen freigeben muss. Erst danach kann der Graben wieder verfüllt werden.

Solange müssen sich die Autofahrer weiterhin in Geduld üben. Im Moment geht man beim AHW davon aus, dass die Verkehrseinschränkungen im genannten Bereich bis Anfang Januar bestehen bleiben. Die Kosten für das Gesamtprojekt, zunächst mit 2,3 Millionen Euro veranschlagt, haben sich Zöllner zufolge inzwischen leicht erhöht. Den größten Teil der Finanzierung übernimmt das Land Baden-Württemberg. Die Leimbachsanierung, die unter der Regie des AHW durchgeführt wird, erstreckt sich im Wieslocher Stadtgebiet auf einer Gesamtlänge von mehr als 900 Metern. Die Folgearbeiten - unterhalb der Martin-Luther-Brücke - werden später vom Land, das für diesen Bereich zuständig ist, durchgeführt.