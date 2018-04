Ihr 30-jähriges Bestehen feiert die Golfanlage 'Hohenhardter Hof' in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen. Der Club kann sich über regen Zulauf freuen: So viele Mitglieder wie in der ersten Jahreshälfte 2013 wurden noch nie aufgenommen. Foto: Golf Club

Baiertal. Die Golfanlage Hohenhardter Hof entwickelt sich immer mehr zur Ausbildungsschmiede von neuen Golfern. Denn noch nie hatte die Golfanlage in Baiertal so viele neue Mitglieder aufgenommen wie in der ersten Jahreshälfte. Noch vor dem 1. Juli konnte bereits das 150. Neumitglied begrüßt werden, teil. Auch der Zulauf von Kindern und Jugendlichen war selten so groß.

Dass dies dann noch genau ins Jubiläumsjahr fällt - die Golfanlage feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen - freut die Verantwortlichen um so mehr. "Dass wir in dieser Zeit, in der es jeder Golfanlage schwerfällt, Neumitglieder zu gewinnen, so zulegen können, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so der Manager der Anlage, Rainer Fuchs. Seinen Anteil an dieser Entwicklung hat aber nach seiner Auffassung sicherlich auch der hervorragende Platzzustand. Die Kunden, egal ob Mitglied oder Gast, seien voll des Lobes und dies nicht nur, wie häufig in den Vorjahren, wegen der tollen Landschaft und den herrlichen Ausblicken, die die Golfanlage biete.

Daneben ermöglicht die Golfanlage einen unkomplizierten Einstieg in den Golfsport. Die moderne Driving-Range, hoch motivierte Golflehrer und Tageskurse, mit denen man bereits die Spielberechtigung für den Neun-Loch-Platz erhält, sind für viele Golfinteressierte die Gründe, den Golfsport auf der Golfanlage am Eselspfad zu beginnen.

Der Eigentümer der Golfanlage, Ulrich Mack, bringt es auf den Punkt: "Golf für jeden zu ermöglichen und dies in einem angenehmen Umfeld, dies ist unser Konzept." Dabei sollen aber die traditionellen Werte, die den Golfsport prägen, nicht außer Acht gelassen werden. Eine gesunde Mischung aus unkompliziertem Sport, familiärem Umgangston und "Spirit of the game", dies wünscht sich Ulrich Mack. "Deshalb ist auch der Golfclub Wiesloch mit seinen Mitgliedern ein ganz wichtiger Bestandteil der Golfanlage, da gerade dort die zuvor genannten Punkte realisiert werden", so der Eigentümer weiter.

Auch die Afterwork-Neun-Loch-Turniere tragen zu dem positiven Image der Golfanlage bei. Jede Woche haben Mitglieder und Gäste so die Möglichkeit, nach Feierabend ihr Handicap in Turnieren zu verbessern. So waren in diesem Jahr alle angebotenen Neun-Loch-Turniere fast immer ausgebucht.

Die Jubiläumsfeiern werden in den folgenden Wochen fortgesetzt. Höhepunkt der Feierlichkeiten wird sicherlich das offizielle Jubiläumsturnier am 7. September sein, zu dem die Verantwortlichen über 250 Golfspieler erwarten, die dann auch gewiss bis in die Nacht hinein auf Wieslochs schönster Terrasse feiern werden.