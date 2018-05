Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Als Ort der ersten Klappstuhl-Lesung hatte der Kulturverein Johann Philipp Bronner den Schillerpark in Wiesloch mit Bedacht gewählt. Schließlich hatte der Verein die Grünanlage aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Und dann ging es ja um Geister und Gespenster, die früher in Wiesloch und den Nachbarorten ihr Unwesen trieben. Der ehemalige Friedhof mit den auf Initiative des Vereins restaurierten Grabstätten sollte für die passende Gruselstimmung sorgen.

Der Sekt war ausgeschenkt, die Sitzkissen verteilt und der Dielheimer Autor Anton Ottmann und seine Frau Ursula hatten die Gäste in Mundart launig begrüßt, als es in dicken Tropfen zu regnen begann. Schnell wurden Regenschirme aufgespannt, Klappstühle und sonstige Ausrüstung zusammengerafft und im Eilschritt ging es hinab in die nahe gelegene Unterführung.

Das Unwetter und die düstere Atmosphäre in der Unterführung steigerten die Dramatik, als die Wieslocher Schriftstellerin Karin Hirn vom berüchtigten "Schawel" zu erzählen begann. Mütter schrien nach ihren Kindern und der Pfarrer bekreuzigte sich, wenn es hieß: "Der Schawel kummt!", so Hirn. Der Sage nach war er ein gemeuchelter französischer Oberst, der - mal mit, mal ohne Kopf - auf seinem Schimmel in der Dämmerung herumspukte und die Bewohner Baiertals in Angst und Schrecken versetzte.

Karin Hirn, die sich als Vorsitzende des Kulturvereins engagiert, nimmt in ihren Erzählungen die dürftigen heimatkundlichen Quellen als Ausgangspunkt, um lebendige Geschichten daraus zu spinnen. Besonders schön gelingt ihr das, als sie ein altes Mütterlein beim Reisigsammeln erschöpft am Boden liegend auf das Nußlocher Gajemänndl treffen und es en détail von unten nach oben beschreiben lässt. Dabei diente ihr die heutige Karnevalsgestalt als Vorlage.

Von dem Dielheimer Ehepaar Ottmann wiederum war zu erfahren, wie die Wieslocher Gänse die französischen Soldaten in die Flucht trieben, wie ein Zuchtbock mit der Ohrmarke 4711 den Wieslocher Gemeinderat an der Nase herumführte, warum der Name Teufel in Dielheim so verbreitet ist und warum die Wieslocher "Stehkräje" genannt werden. Die vornehmen Herren des Gesangvereins Liedertafel hätten sich einen Brusteinsatz ans Unterhemd geknöpft. "Den hot mer jeden Tag gwechslt, awer s'Unnerhemm obehalte", feixte Ottmann.

Freiheit war das Grundthema von Gitarrist Franz Maisel, der Lehrer an der Musikschule Südliche Bergstraße ist. Mit Liedern wie "Die Gedanken sind frei", "Über den Wolken" oder "Es wollt ein Bauer früh aufstehn" verbreitete er so gute Laune, dass die Zuhörer unaufgefordert mitsangen. "Ja so warn's die alten Rittersleut", sang Maisel, nachdem sich Ottmann über den Ritter "Boris der Bäcker" ausgelassen hatte.

Jugendliche huschten mit hochgezogener Kapuze zwischen dem Gitarristen mit der Künstlermähne und seinem Publikum vorbei, das es sich in der mit Graffiti ausgeschmückten Unterführung auf den Klappstühlen gemütlich gemacht hatte und an den Plastikbechern nippte. "Immer diese Straßenmusikanten!", mag sich der eine oder andere gedacht haben.

Zu den Zuhörern gehörte auch Bürgermeister Ludwig Sauer, der zunächst auf dem Boden der zugigen Unterführung zu sitzen kam, dann aber doch noch einen Stuhl fand. Während einer besonders gruseligen Erzählung machte sich einer der zum Trocknen aufgespannten Regenschirme selbstständig und geisterte mit dem Luftzug durch die Passage.

Die erste Kleinkunstveranstaltung des Kulturvereins war ein Erlebnis, das gut ankam. "Wir machen das jetzt öfter", versprach Karin Hirn, blickte sich um und stellte fest: "Einen Musikpavillon haben wir ja schon." Mit Anton Ottmann will sie demnächst ein Buch mit Wieslocher Märchen herausbringen, das von ansässigen Illustratoren gestaltet wird.