Wiesloch. (pol/mün/RL) Ein 31 Jahre alter Patient des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch war am Mittwochabend ausgebrochen. Am Donnerstagnachmittag wurde er nach einer Großfahndung 18 Stunden nach seinem Ausbruch gegen 13.15 Uhr in Schwetzingen festgenommen.

Die Polizei hatte bei ihrer Fahndung mögliche Hinwendungsorte des Mannes überprüft. Einer davon war in Schwetzingen, wo er dann auch festgenommen wurde. Dabei soll der 31-Jährige Widerstand geleistet haben. Mittlerweile wurde er wieder ins PZN zurückgebracht. Ob der 31-Jährige im Verlaufe seiner Flucht weitere Straftaten begangen hat, ist der Polizei derzeit nicht bekannt.

Wie der SWR berichtete, war der 31-Jährige noch während des Abendessens vom Pflegepersonal kontrolliert worden. Gegen 18.20 soll er sich dann in einem Abfallcontainer versteckt haben, der gerade von einem Müllwagen auf dem Gelände geleert wurden. Offenbar gelang ihm so die Flucht.

Die Klinik hielt den Mann, der seit Anfang Juni wegen schweren Raubes dort untergebracht ist, für "gefährlich", hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Mittwochabend. Die Polizei hatte den 31-Jährigen mit einem Hubschrauber, starken Polizeikräften und einem Mantrailer gesucht. Ersten Zeugenaussagen am Mittwochabend war der 31-Jährige Richtung Nußloch geflüchtet.