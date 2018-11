Wiesloch. (rnz) Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße Gasgeruch festgestellt. Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz wurden alarmiert, auch Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg als Versorger waren vor Ort. Sicherheitshalber wurden Zeppelin- und auch Schlossstraße gesperrt. Kurz nach 11 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Die Ursache für den Gasgeruch war laut Polizei glücklicherweise harmlos, an einer Heizung im Gebäude wurde ein Defekt festgestellt. Verletzt wurde niemand, auch zu Sachschäden kam es laut Polizei nicht.