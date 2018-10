Wiesloch. (seb) "Richtig gut besucht" war "Oldtimer und Jazz" der Freunde historischer Fahrzeuge Wiesloch. Hunderte Besucher fanden sich auf dem Quartiersplatz vor der Stadt-Galerie ein, genossen die Musik der "Blues Station Ramblers" und bestaunten die über 120 Fahrzeuge verschiedenster Hersteller und Epochen. "Unser beliebter Treff hat weite Kreise gezogen", freute sich Peter Asbree von den Oldtimer-Freunden, der die Veranstaltung auch moderierte. Ihm zufolge kamen die Teilnehmer nicht nur aus Wiesloch und Umgebung, sondern auch aus Heidelberg, Heppenheim, Karlsruhe oder Heilbronn. Ein Höhepunkt war das älteste Gefährt im Feld: ein "Grout Steamer" von 1900, der mit Dampf betrieben wird. Die "Führerscheinprüfung" darin war der begehrte erste Preis der Verlosung. Kleine Flitzer wie BMW Isetta oder Messerschmidt-Kabinenroller durften ebenso wenig fehlen wie Kultautos, etwa Manta oder Käfer, und Luxuskarossen von Jaguar und Mercedes. Hauptsächlich waren es aber Alltagsfahrzeuge der Fünfziger und Sechziger - und so wurden bei vielen der Besucher Erinnerungen wach, die sie im Gespräch mit anderen Gästen oder den Besitzern austauschten. Im "schön breit aufgestellten Feld", so Asbree, fanden sich auch Motorräder, beispielsweise BMW-Gespanne, eine sechszylindrige Honda oder eine Moto Guzzi. "Diese Vielfalt macht den Reiz einer solchen Veranstaltung aus", so Asbree. Schön war für die Oldtimer-Freunde auch, dass die drei Weinhoheiten Sofia Holfelder, Conny Dohn und Katrin Filsinger das Fest besuchten und sich "als wahre Stimmungskanonen" erwiesen. Sie plauderten aus dem Alltag einer Hoheit und nahmen dann die Verlosung vor, an der 400 Besucher teilnahmen. Fotos: Pfeifer