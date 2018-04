Frauenweiler. (hds) Der Spielmanns- und Fanfarenzug spielte auf und der Chor der Gerbersruhschule unter Leitung von Christine Ebbinghaus hatte gleich drei Auftritte - es war ein gelungener, musikalischer Einstieg zur Eröffnung der Benefizausstellung "Heimat - Kunst für den Frieden". Noch bis Sonntag, 17. April, können in der umfunktionierten Gewerbehalle in der Ludwig-Wagner-Straße 25/1 in Frauenweiler Kunstwerke nicht nur besichtigt, sondern auch gekauft werden. 50 Prozent der Erlöse gehen an das Netzwerk Asyl und auch die auftretenden Musiker und anderen Protagonisten verlangen kein Honorar.

Bei der Vernissage in der "KuPa-Halle", einer einfallsreichen Wortkombination aus Kunst und Parkett, fand jetzt die Eröffnung der Veranstaltungswoche statt. Initiatorin Francisca do Nascimento Ohlsen (Circulo Cultural Brasil-Alemanha) - sie präsentiert ebenfalls Gemälde - berichtete dem interessierten Publikum, Heimat sei für sie immer präsent gewesen und so sei auch die Idee entstanden, Kunst und Flüchtlingsthematik miteinander zu verbinden. "Ich habe mit vielen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen, die diesen Vorschlag sofort aufgenommen und jetzt in der Ausstellung umgesetzt haben", erzählte sie im Interview mit dem Moderator des Abends, Michael Krause vom Kulturforum Südliche Bergstraße.

Unterstützt wurde man dabei vom Stadtteilverein Frauenweiler und der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr, deren Mitglieder tatkräftig mit anpackten. "Wir haben uns sofort bereit erklärt, mitzumachen", betonte Stefan Seewöster, der stellvertretende Vorsitzende des Stadtteilvereins. Frauenweiler selbst sei ja durch "Zugereiste" entstanden und habe nach dem Zweiten Weltkrieg auch zahlreiche Flüchtlinge aufgenommen.

Genia Ruland stellte kurz die Aktivitäten des Netzwerks Asyl vor. "Wir sind derzeit rund 360 Ehrenamtliche, die sich in Wiesloch um die Flüchtlinge kümmern", berichtete sie. Die nächste Herausforderung werde jetzt angegangen - die neu eingetroffenen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel "Mondial" zu betreuen. "Es geht dabei in erster Linie darum, die Neuankömmlinge mit der deutschen Sprache vertraut zu machen", beschrieb sie die Aufgabenstellung des Netzwerkes.

In seinem Grußwort führte Schirmherr und SPD-Bundestagsabgeordneter Lars Castellucci aus, mit der jetzt verwirklichten Idee sei "etwas Großartiges" entstanden. Mit der Unterstützung für das Netzwerk Asyl werde bewusst gemacht, dass in der heutigen Zeit viele Menschen ihre Heimat unfreiwillig verlassen müssten und auf der Suche nach einer "neuen Heimat" seien.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann zeigte sich ebenfalls angetan von der Initiative, auf eher ungewöhnliche Weise Unterstützung zu leisten, und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, vielleicht könne mit der KuPa-Halle ein neues Sternchen am Wieslocher Kulturhimmel entstehen. Die Halle wurde von Ralf Ohlsen und Egmond Griffaton zur Verfügung gestellt. Elkemann bedankte sich vor allem bei all denen, die sich bei der Realisierung der Benefizausstellung engagiert hätten.

Insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstler zeigen bis zum kommenden Sonntag ihre unterschiedlichen Werke. Den Schwerpunkt bilden Gemälde, aber auch digitale Fotomanipulationen sind zu sehen, ebenso Werke von Bildhauern. Und so hoffen nun alle, dass sich die Besucher nicht nur die Exponate anschauen, sondern auch für den guten Zweck in den Geldbeutel greifen. Bei der Ausstellung gibt es nicht nur etwas zu sehen, die Besucher haben zudem die Gelegenheit, an unterschiedlichen Veranstaltungen rund um die Ausstellung teilzunehmen.

Der heutige Dienstag steht ganz im Zeichen einer Weinprobe, die von Dieter Degreif und dem ehemaligen Pfarrer Hans Rensch begleitet wird. Am 14. April gibt Christoph Engelsberger ein Konzert, das um 19.30 Uhr beginnt. Am 15. April wird am Vormittag eine Malaktion mit Kindern zu sehen sein, am Samstag, 16. April, wird eine Lesung mit Karin Hirn stattfinden (17 Uhr) und ab 18.30 Uhr findet eine gemeinsame ökumenische Feier statt.

Die Abschlussveranstaltung ist am Sonntag, 17. April. Ab 17 Uhr treten Stefan Zirkel sowie die "Capoeira Abada" auf, auch eine Kinder-Kunstausstellung ist zu bewundern. Für die Weinprobe (begrenzte Teilnehmerzahl) ist eine Anmeldung erforderlich. Dies ist unter info@art-do-nascimento-ohlsen.de möglich. Besichtigt werden kann die Ausstellung während der Veranstaltungen oder nach Vereinbarung unter der genannten E-Mail-Adresse.