Gefahrenstelle: Jürgen Grimm von der Altwieslocher Liste am beschädigten Zaun der Kegelbahn Hirn in der Baiertaler Straße. Immer wieder kommt es hier zu Unfällen. Die Altwieslocher Liste fordert deshalb, die Situation zu entschärfen. Foto: Kloé



Wiesloch. (oé) Der jüngste Unfall ist gerade mal knapp zehn Tage her. Kurz vor 23 Uhr war ein Autofahrer auf der Baiertaler Straße ins Schleudern geraten und in den Metallzaun gefahren, der den Vorgarten der Kegelbahn Hirn einhegt. Für Kegelbahn-Inhaberin Jutta Riedl ist das kein Einzelfall. Sie hat in den 39 Jahren, die sie hier lebt, schon gut 20 Unfälle dieser Art gezählt, gestürzte Motorradfahrer oder Auffahrunfälle gar nicht mitgerechnet. "In den letzten Jahren häuft es sich", sagt sie. Die meisten Unfälle geschehen in den Abend- und Nachtstunden, zwischen 19 und 23 Uhr. Schuld ist meistens zu hohe Geschwindigkeit, "das bestätigt jeder Polizist", sagt Jutta Riedl.

Die in diesem Bereich zweispurige Straße lädt offenbar dazu ein, zu schnell zu fahren. Dass gleich darauf eine Ampel folgt und sich die Straße danach wieder verengt, macht die Situation nicht einfacher. Hinzu kommt die leichte Rechtskurve, die von Autofahrern häufig unterschätzt wird.

Vor allem bei nasser Fahrbahn und überhöhter Geschwindigkeit kommen Autos hier leicht ins Schleudern - und landen dann oft im Gartenzaun der Kegelbahn. Einmal, erinnert sich Jutta Riedl, wurden neun Zaunelemente komplett abgeräumt. Und früher einmal, als im Vorgarten noch eine Birke wuchs, stand ein Unfallauto hochkant am Birkenstamm. Beim jüngsten Unfall wurden vier Pfeiler und drei Zaunelemente umgefahren und die Werbetafel der Kegelbahn beschädigt.

"Aber darum geht es mir nicht", sagt Jutta Riedl. Sie macht sich Sorgen, dass jemand auf dem Gehweg angefahren werden könnte. Selbst im Garten fühle man sich nicht sicher. "Wenn ich im Garten schaffe oder den Gehweg kehre, habe ich wirklich Angst", erzählt die Anwohnerin. "Da wackelt einem der Kittel, so rasen die durch", schildert sie die Situation. Kein Wunder, dass Passanten diesen Bereich inzwischen lieber meiden.

Jürgen Grimm, der stellvertretende Vorsitzende der "Altwieslocher Liste", sieht die Gefahrensituation ähnlich. Auch er spricht aus eigener Erfahrung, da er gleich vis-à-vis wohnt. Seiner Beobachtung nach kommt es auf der zweispurigen Fahrbahn vor der Ampel immer wieder zu "hochgefährlichen" Drängeleien und Spurwechseln. "Viele fahren inzwischen lieber durch die Schillerstraße, weil ihnen die Situation dort in der Baiertaler Straße nicht geheuer ist", sagt er.

Die Verkehrssituation in diesem Bereich zu verbessern, ist deshalb eine der Forderungen der neu gegründeten Altwieslocher Liste, die sich als kommunalpolitische Vertretung des Stadtteils versteht. Zunächst müsse dort langsamer gefahren werden, sagt ihr Sprecher Jürgen Grimm. Dazu müssten Tempo 30 angeordnet und ein "Blitzer" aufgestellt werden, fordert er. Sinnvoll wäre nach Meinung der Altwieslocher Liste außerdem, die Straße auf eine Spur zurückzubauen. "Hätte man das gemacht, wäre die Situation ganz anders und man könnte die gesamte Ampelanlage abschalten", die nach Jürgen Grimms Worten selbst einen "Unfallschwerpunkt" bildet. "Die Gefahr wäre entschärft", ist er sich sicher.