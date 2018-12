Wiesloch. (agdo) Wenn in Afrika die Sonne in der Savanne untergeht und die Nacht über das Land hereinbricht, dann funkeln am Himmel Milliarden Sterne und geben einen Einblick in die Weiten des Universums. Auch die Besucher der afrikanischen Show "Cirque Susuma" bekamen im Staufersaal des Palatins einen solch prachtvollen "Sternenhimmel" zu sehen - wenngleich es sich hierbei natürlich nicht um echte Himmelskörper handelte, sondern um schnöde Elektrik. Dennoch: Die Zuschauer hatten allemal das Gefühl, in einer lauen Sommernacht irgendwo in der afrikanischen Steppe zu sitzen und die Sterne zu beobachten.

"Lassen Sie sich nach Afrika entführen, genießen Sie die afrikanische Lebensfreude und die Kultur." So lautete eingangs die Aufforderung des Ensembles, das aus Sängern, Artisten sowie Musikern bestand und den Besuchern ein etwa eineinhalbstündiges grandioses Programm bot. Die Akteure präsentierten nonstop rasante Tänze, tolle Akrobatik sowie afrikanische Musik und führten zudem ein kurzweiliges Märchen von einem überaus gelangweilten König auf.

Welche Tänze es in Afrika gibt, erlebte das Publikum hautnah mit. Die Darsteller führten die ganze Palette traditioneller Tänze auf, darunter auch Fruchtbarkeits-, Liebes- und Begrüßungstänze. Als schließlich ein "Krieger" mit Maske und Bastrock auf die Bühne sprang, um die "bösen Geister" zu vertreiben, staunte das Publikum. Neben allerlei mystischen Tänzen kam auch die Akrobatik nicht zu kurz. Die Artisten legten einen fetzigen Breakdance aufs Parkett, wirbelten über die Bühne und schlugen Salti - und die begeisterten Zuschauer klatschten im Takt der Musik mit.

Andere Länder, andere Sitten: In Afrika wird die Blockflöte nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit der Nase gespielt. Dass dies sogar sehr gut funktioniert, das demonstrierte einer der Musiker. Von der Musik ging es nahtlos weiter zum heiklen Thema "weibliches Schönheitsideal". Und schnell war klar: Das sieht in Afrika ganz anders aus als hierzulande. So anders, dass sich die Akteure denn auch manch kleinen humorigen Seitenhieb nicht verkneifen konnten ...

Das Ensemble bezog das Publikum im Palatin auch aktiv in die Show mit ein. So fanden sich plötzlich einige Zuschauer auf der Bühne wieder, um selbst völlig unvermutet Teil akrobatischer Darbietungen zu werden. Das Programm endete schließlich mit einer Parade der historischen Asafo-Krieger. Und da die unterhaltsame Reise nach Afrika dem heftig applaudierenden Wieslocher Publikum offensichtlich sehr gut gefallen hatte, gaben die Akteure noch eine Zugabe.