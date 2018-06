Wiesloch. (rnz) Emsiges Treiben herrscht zurzeit am Leimbach, nahe dem Bahnhof im Wieslocher Gewerbegebiet "In den Weinäckern". Nachdem zunächst einiges an Gestrüpp entfernt wurde, konnte vor gut drei Wochen der Spatenstich für Leimbachsanierung und Landschaftspark von Bürgermeisterin Christiane Staab (Walldorf) und Oberbürgermeister Dirk Elkemann (Wiesloch) gemeinsam mit Regierungspräsidentin Nicolette Kressl stattfinden. Jetzt sind Radlader, Bagger und weiteres technisches Gerät kräftig im Einsatz. Die Arbeiten sollen den Hochwasserschutz verbessern, Tieren und Pflanzen neue Lebensräume erschließen und den Bach für die Menschen besser erlebbar machen.

Dazu ist es notwendig, den Bachlauf in diesem ersten Bauabschnitt mit rund 200 Metern um rund fünf Meter nach Nordwesten zu verlegen. Das berichtet Meinrad Singler von der Stadt Wiesloch. Jetzt kann das Ufer wie für den Hochwasserschutz erforderlich erhöht und der Bach zudem verbreitert werden, des Weiteren kann ein Weg für Unterhaltungsarbeiten angelegt werden. Nachdem das neue Bachbett fertig war, wurde das Wasser umgeleitet, sodass das alte sich ganz allmählich leerte.

Und dann kam der Sportfischerverein Kraichgau zum Einsatz: Gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt Wiesloch fischten vorwiegend junge Mitglieder unter anderem zwei Aale, Brassen, Forellen, Krebse und weitere Tiere lebend heraus, so Singler. Mit der relativ schonenden Elektro-Fischfangmethode wurden später noch einmal gut 200 Tiere eingefangen und in den neuen Bachlauf gesetzt.

Was die Arbeiten aktuell zur besonderen Herausforderung macht: Bauschutt, alte Fundamente und Bewehrungen, die vor Jahrzehnten einfach in der Landschaft entsorgt wurden. Schon das sei äußerst frustrierend, so Singler. Darüber hinaus ist Vorsicht wegen möglicher Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg geboten - glücklicherweise wurde noch nichts gefunden, aber sicherheitshalber muss der Kampfmittelräumdienst den Untergrund kontrollieren.

Um Böschung und neues Bachbett zu gestalten, musste der vorhandene Baumbestand zum Teil gefällt werden. "Ein paar schöne alte Baumexemplare können aber erhalten und in den neuen Park am Leimbach integriert werden", so Singler. Im Dienst des Artenschutzes werden auch Baumstämme von sogenannten "Höhlenbäumen", die bei der Baumaßnahme fallen mussten, als Baumtorso erhalten und zum "Tipi" vor Ort gruppiert: Ihre Hohlräume können zur Heimstatt für bestimmte Vögel oder eventuell auch Fledermäuse werden, außerdem können sie vielerlei Insekten als Nahrung dienen. Weitere gefällte Bäume werden als "Totholz" mit Wurzelballen in das neue Bachbett gelegt: Nahrungsquelle oder auch Kinderstube für die Lebewesen im Wasser. Sogar für Schotter- und Ziegelschutt findet sich noch eine Verwendung im Rahmen des Naturschutzes: Trockenheitsliebende Pflanzen und Tiere könnte er einen Lebensraum bieten.

Das neue Bachbett wird teilweise flache, aber auch Steilufer erhalten. Insgesamt werden die Gewässerrandstreifen breiter und der Bach damit besser zugänglich. Auf der Westseite wird ein Unterhaltungsweg für die Wasserwirtschaft angelegt. Dazu hat das Land von den Gemeinden Wiesloch und Walldorf, die gemeinsam das Gelände vor Jahren aufgekauft hatten, Flächen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes zur Verfügung gestellt bekommen. Der Leimbach wird auf eine Länge von 250 Metern mit einem sogenannten 100-jährlichen Hochwasserschutz ausgebaut: Damit wird der Bereich gewappnet sein für Höchststände, wie sie statistisch nur einmal in 100 Jahren auftreten. Zur ökologischen Aufwertung des Gewässers trägt auch bei, wenn die Gewässerstruktur abwechslungsreicher als der bisher eher kanalartige Bachlauf wird.

Der neue Landschaftspark am Leimbach umfasst laut Singler eine Fläche von rund 11.000 Quadratmetern und dient mehreren Zwecken: neben Natur- und Artenschutz auch der Freizeitgestaltung und Naturbeobachtung durch die Menschen, die künftig auch beleuchtete Wege vorfinden werden. Auch die Anbindungen ans und die Querungshilfen im nahen Gewerbegebiet werden verbessert: Das führt die Stadt laut Singler in Abstimmung unter anderem mit der Lebenshilfe Wiesloch durch, die dort ihre Kurpfalz-Werkstatt für Menschen mit Behinderung hat. Für eine Querung des Bachs soll unweit der abgerissenen Straßenbrücke eine neue Fuß- und Radwegebrücke errichtet werden.

Insgesamt investiert das Land hier in den Gewässerausbau rund 1,5 Millionen Euro, die Städte Wiesloch und Walldorf beteiligen sich mit jeweils rund 175.000 Euro an den Baukosten. Die Erneuerung der Rad- und Fußwegebrücke teilen sich die beiden Städte, während für den Rohausbau der Parkanlage mit Gelände- und Weggestaltung, die mit 225.000 Euro veranschlagt ist, die Stadt Wiesloch alleine aufkommen muss.

Zwei weitere Bauabschnitte bachabwärts bis zur Kläranlage und bachaufwärts bis zum Zusammenfluss von Leimbach und Waldangelbach sind in der Planungsphase und sollen demnächst auch ausgebaut werden. Für diese weit größeren und umfangreicheren Projekte dürften sich die derzeit gesammelten Erfahrungen als wertvoll erweisen.