Ein Blick auf den Landhausring im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden. Hier hat das PZN mehrere freie Gebäude, die vermietet werden sollen. Und an der Westlichen Zufahrt wird eine Fläche in ein kleines Neubaugebiet umgewandelt. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Vincent Karfus, der Kaufmännische Direktor im PZN, ist Realist. "Träume oder aber Visionen habe ich trotzdem", räumte er in einem RNZ-Gespräch ein. Bedingt durch Deckungslücken im Etat, die in erster Linie durch die Gründung der Außenstellen in Bruchsal, Weinheim, Mosbach und Schwetzingen entstanden sind, ist Karfus seit Längerem mit einer Vermarktungsstrategie für Teilbereiche des PZN unterwegs. "Wir haben freie Räumlichkeiten, die wir nunmehr verstärkt vermieten wollen", erläuterte er.

In einem ersten Schritt wird die Kirchliche Sozialstation, bisher im Haus Kurpfalz untergebracht, in das Haus 20 im sogenannten "Landhausring" umsiedeln, aber dann stehen in diesem Bereich immer noch drei Gebäude leer. "Wir müssen bei potenziellen Interessenten darauf achten, dass diese in unser Gesamtkonzept passen. Industrie und Gastronomie sind somit auf jeden Fall ausgeschlossen", erklärte der PZN-Direktor. Interessenten gibt es nach seinen Angaben zwar genug, es müsse allerdings deren Eignung und die Integration in die Gesamtausrichtung des PZN geprüft werden.

Aber es sind nicht nur freie Räumlichkeiten, die "zu Geld" gemacht werden können. Auch bezüglich verfügbaren Baugrunds auf dem PZN-Gelände waren die Verantwortlichen tätig. So wurde der einstmals als "Sonderfläche Krankenhaus" ausgewiesene Bereich an der Westlichen Zufahrt umgewidmet. An dieser Stelle sollen drei Mehrfamilienhäuser mit acht und zwölf Wohneinheiten pro Gebäude, zwei Doppelhäuser sowie zwei freistehende Einfamilienhäuser errichtet werden.

Das kleine Baugebiet wird begrenzt durch die "Westliche Zufahrt" im Norden, die Pfarrhäuser im Osten, die Wohnbebauung "In der Hessei" im Süden und den Wasserhochbehälter im Westen. Die Gesamtfläche beträgt insgesamt 5400 Quadratmeter.

Der aktuelle Stand: Nach der erfolgten Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in der Februar-Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt vom Investor das in der Zwischenzeit modifizierte städtebaulich-architektonische Konzept vorgestellt, und in der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde jetzt (bei einer Enthaltung) die Offenlegung des Planentwurfs beschlossen. Der Baubeginn könnte somit noch in diesem Jahr erfolgen. Die vorgeschriebene Anzahl von Parkplätzen ist gemäß der Planung ebenfalls vorhanden.

"Und wir haben noch ein weiteres Grundstück im östlichen Teil mit rund 10.000 Quadratmetern, das bereits als Bauland ausgewiesen ist", so Karfus. Nach seinen Worten werden für eine dortige Nutzung bereits erste Ideen und Konzepte entwickelt. Ebenfalls in der Diskussion für eine Vermarktung ist der Bereich der therapeutischen Gärtnerei. "Das ist allerdings noch Zukunftsmusik, wir wollen aber dennoch frühzeitig darauf aufmerksam machen", blickte Karfus voraus.

Seine Vision ist es, dort ein Ärztehaus zu errichten unter Einbindung der Wieslocher Ärzteschaft. "Wir haben da tolle Voraussetzungen. Zum einen gibt es genügend Parkplätze sowie gleich zwei Bushaltestellen", rührte Karfus die Werbetrommel. Ebenfalls im Blick hat man ein Areal im nördlichen Bereich. Dies jedoch dürfte für eine mittelfristige Vermarktung nicht in Frage kommen, da es als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist.

Bereits vor fast 15 Jahren hat das PZN damit begonnen, bestimmte Bereiche außerhalb des eigentlichen Geländes anzusiedeln, so an der Südlichen Zufahrt und direkt an der Heidelberger Straße. Dort wurden ebenfalls bereits Häuser, die dem PZN gehören, vermietet (an den Kinderschutzbunds).

Nun hofft man, das Ziel, sich als "Soziales Unternehmen" positionieren zu können, schrittweise umzusetzen. Karfus räumte ein, aus der Not eine Tugend zu machen. "Die angesprochene Deckungslücke, die wir füllen müssen, beläuft sich auf fast 1,5 Millionen Euro pro Jahr."

Gerade deshalb sei es notwendig, nicht nur kurzfristig an Finanzmittel zu kommen, vielmehr sei ein auf einen längeren Zeitraum ausgerichtetes Konzept notwendig. Er bezifferte den Schwund an eigener Gebäudenutzung auf 20 Prozent, aber dennoch müsse man nach wie vor für die gesamte Infrastruktur aufkommen und dies bei schwindenden Zuschüssen. Das mache sich insbesondere im Heim- und Pflegebereich bemerkbar. "Da gibt es viel Konkurrenz, der wir uns zu stellen haben", sagte Karfus.