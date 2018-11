Von Nicoline Pilz

Wiesloch. "Sophi möchte gern nach Walldorf ziehen", titelte die RNZ im April. Das hat nicht geklappt. Nun ist Sophi (Speyerer Organisation Privater Hilfen) dafür aber in Wiesloch angekommen: Am 1. August öffnete das Ladenlokal in der Ringstraße 18 in einem früheren Chinarestaurant. Je zwei Waschmaschinen, Trockner und Bügelstationen stehen hier bereit.

"Da ist noch Potenzial nach oben, je nachdem eben, wie Sophi wächst", erklärt Doris Eberle, Geschäftsführerin des Vereins zur Förderung beruflicher Bildung und der seiner Tochter, der DIAG GmbH (Dienstleistungs-Innovations-Arbeitsvermittlungsgesellschaft).

Hinter Sophi in Wiesloch steckt eine Kooperation der Einrichtungen in Speyer mit dem Jobcenter Rhein-Neckar. Finanziert wird das Ganze durch die GABIS GmbH (Gemeinnützige Arbeiternehmerüberlassung Beschäftigungsinitiative Speyer). Das Jobcenter ist für die zu Sophi passenden Mitarbeiter und deren individuelle Förderung zuständig. Das Projekt entstand vor dem Hintergrund, jungen Müttern ohne Schul- oder Berufsabschluss eine individuelle Betreuung rund um Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten. Das Programm der Robert-Bosch-Stiftung, gefördert von Bund und Europäischem Sozialfonds, lautete "Unternehmen Familie - Innovationen durch familienunterstützende Dienstleistungen."

Die Idee der DIAG, Privathaushalten, Unternehmen, Familien, Senioren und Singles haushaltsnahe Dienstleistungen wie Waschen und Bügeln, Reinigungsservice, Hol- und Bringdienste, leichte Gartenarbeiten und Hilfen im Alltag anzubieten, setzte sich gegen 410 Mitbewerber durch. Im Jahr 2008 startete Sophi in Speyer als "Speyerer Organisation Privater Hilfen". Nun ist die kleine Schwester in Wiesloch angekommen, ein weiterer Standort in Neustadt wurde am 9. September eröffnet.

Die Erfahrungswerte aus der positiven Geschäftsentwicklung machen Mut. In Wiesloch sind derzeit drei Mitarbeiterinnen beschäftigt: Ladenleitung Jasmin Prast, ihre Vertretung Stefanie Rohr in Vollzeit mit einer 100-Prozent-Förderung durch das Jobcenter sowie Tanja Georgi in Teilzeit. Letzterer finanzierte das Jobcenter ein Auto, mit dem sie nun von Kunden zu Kunden fahren kann. Die Mitarbeiterin aus Mühlhausen fühle sich bei Sophi wohl, bestätigt Jasmin Prast. "Ihre neu gewonnene Mobilität ist für sie ideal." Auch ihre Kinder profitieren davon. Das Arbeitgeberrisiko wird durch die Kooperation getragen - fällt eine Mitarbeiterin beim Kunden aus, kostet den das keinen Cent, er bezahlt nur für den realen Einsatz. Die Mitarbeiter von Sophi stecken alle in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen und werden stetig weiter qualifiziert.

Beispielsweise im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen. "Die Kooperation mit dem Jobcenter hebt uns von anderen Projekten ab", meint Doris Eberle, Geschäftsführerin von VFBB e.V. und DIAG GmbH. Man verschaffe alleinerziehenden Frauen zeitlich flexible, auf die Kinderbetreuung abgestimmte Arbeitsplätze. Volkswirtschaftlich gesehen würden sich so auch die finanziellen Förderungen amortisieren, erklärt Thomas Cantzler, Geschäftsführer der GABIS GmbH.

"Und wir helfen dabei, dass ältere Menschen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können", ergänzt Eberle. Sie oder ihre Angehörigen können bei Sophi zu fairen Preisen haushaltsnahe Dienstleistungen abrufen.

"Noch mehr Kunden wären schön, die unseren sozialen Ansatz unterstützen - und weitere Mitarbeiter aus dem Raum Wiesloch und Umgebung", wünscht sich Eberle. "Ich bin sehr froh über die Chance, wieder im Beruf Fuß fassen zu können", betont Stefanie Rohr.