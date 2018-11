Wiesloch. (pen) Alle guten Dinge sind drei: Zum dritten Mal trat die Wieslocher Band "Cool Breeze" beim Winzerfest auf. Und zum dritten Mal sorgte sie wieder für coole Stimmung. Der erste Auftritt war vor einigen Jahren, als das Unterhaltungsprogramm zum Winzerfest von der Stadt organisiert wurde und nicht in der Eisweinhalle, sondern im Gerbersruhpark stattfand. Damals spielte noch "Sten" mit, der zu den Gründern der Band gehört. Der zweite "Cool Breeze"-Auftritt war im vergangenen Jahr, als die Band am Eröffnungsabend des Winzerfests spielte und für eine volle Halle sorgte.

In diesem Jahr waren die Musiker für den Montagabend engagiert worden. Eigentlich ein Tag, der nicht so viele Besucher wie an den anderen Festtagen verspricht. Als die drei Musiker - Stefan Zirkel, Fabian Michel und Sven Wittmann - kurz nach 20 Uhr die Bühne betraten, herrschten noch tropische Temperaturen in der Eisweinhalle.

Es war, als ob sich die Hitze des Tages unter dem Dach der Halle gesammelt hätte. Dennoch freuten sich die Zuschauer auf das Konzert mit "Cool Breeze". Was kann man schon gegen das Wetter machen? Nichts. Deshalb passte auch der Eröffnungssong: "Take It Easy" von den Eagles gut zum Abend.

Bei den ersten Songs waren noch wenige Besucher da, doch schnell füllte sich die Halle und bis zur Pause war sie mit rund 300 Konzertbesuchern gut besetzt. Zwei Sets mit insgesamt 30 Songs hatte die Band für ihr Publikum vorbereitet, darunter die bekannten Songs aus 40 Jahren Musikgeschichte - angefangen bei den Beatles über Simon & Garfunkel bis zu den Eagles.

Seit über 20 Jahren ist diese Musikmischung das Aushängeschild der Acoustic-Band. Dieses Mal waren auch einige neue Songs dabei, die von "Cool Breeze" in den vergangenen drei Monaten geprobt und nun zum ersten Mal vor Publikum gespielt wurden. Dazu gehört auch der Song "Walk This Way" von der Band Aerosmith.

Im zweiten Set nach der Pause gab es dann eine Überraschung. Es war kurz nach 22 Uhr, als sich die Band prominente Verstärkung aus dem Publikum holte. Stefan Zirkel bat den Landtagsabgeordneten und OB-Kandidaten Kai Schmidt-Eisenlohr zum gemeinsamen Singen auf die Bühne. Er musste nicht lange bitten, der Grünen-Politiker, der in seiner Jugend selbst mit einer Band auftrat und als guter Gitarrist gilt, folgte der Aufforderung gleich.

Mit Unterstützung von Stefan Zirkel, Seven Wittmann und Fabian Michel sang er gleich zwei Songs: "Save Tonight" von Eagle Eye Cherry und "Leaving On A Jet Plane" von John Denver. Seine tiefe Stimme passte gut zu den beiden ausgewählten Songs und so gab es viel Applaus für den Auftritt.

Als die Band mit ihrem Repertoire dem Ende entgegenging, war es schon fast 24 Uhr. Doch die Stimmung in der Halle war so gut, dass eine Zugabe sein musste. Es gab sogar zwei: "Angels" von Robby Williams und "Chasing Cars" von Snow Patrol. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Konzert. Die Stimmung war super, wir hatten ein fantastisches Publikum. Auch unsere neuen Songs kamen so gut an, dass wir sie jetzt fest in unser Repertoire aufgenommen haben", freute sich Stefan Zirkel über den gelungenen Konzertabend.