Wiesloch. (rnz) Zweimal ist die Südumgehung Altwiesloch bei Abstimmungen in Wieslochs Gemeinderat in den zurückliegenden Jahren gescheitert. Daraufhin hat das Regierungspräsidium die weiteren Planungen eingestellt und die grün-rote Landesregierung hat das Projekt schließlich aus dem Generalverkehrsplan gestrichen. Mit einem gemeinsamen Antrag wollen CDU, Freie Wähler und Altwieslocher Liste/Wählergemeinschaft Frauenweiler nun einen neuen Anlauf in Sachen Südumgehung starten (die RNZ berichtete). In seiner Sitzung am kommenden Mittwoch (25. März) wird Wieslochs Rat über den Antrag abstimmen. Damit wird auch die Diskussion um das Für und Wider der Umgehungsstraße neu entfacht.

Im Vorfeld der Sitzung haben sich jetzt die Bürgerinitiative "Nein zur Südumgehung" und die Bürgerinitiative "Wir sind Helde" in Briefen an Rathaus und Gemeinderat gewandt. Darin legen sie ihre Argumente gegen eine Südumgehung dar, wie sie teilweise schon in den zurückliegenden Diskussionen artikuliert wurden. So kann etwa aus Sicht der Bürgerinitiative "Nein zu Südumgehung" eine Entlastung Altwieslochs mit dieser Straße nur durch eine unzumutbare Mehrbelastung anderer Bürger erkauft werden.

Die Südumgehung führe an vielen Stellen nur knapp 100 Meter am Wohngebiet Münchäcker-Bergweg vorbei, das bereits heute unter dem Lärm der Autobahn und der L 723 leide. Die gemessenen Lärmpegel lägen schon heute über dem, was in Neubaugebieten als zumutbar gelte. Zudem werde mit einer Südumgehung ein von den Wieslocher Bürgern stark frequentiertes Naherholungsgebiet durchschnitten und damit weitgehend zerstört. Eine Überdeckelung oder Tunnellösung werde es bei einer Südumgehung aus Kostengründen nicht geben, merkt die Bürgerinitiative weiter an. Etwas anderes anzunehmen, sei unrealistisch.

Die Bürgerinitiative "Wir sind Helde" wiederum warnt in ihrem Schreiben davor, dass ein Votum für die Umgehungsstraße den Kompromiss über eine reduzierte Bebauung der Äußeren Helde gefährden könnte. Aus Sicht der Bürgerinitiative wäre das "bisherige klare Bekenntnis aller Beteiligten zu einer tragfähigen Lösung" bei der Äußeren Helde infrage gestellt, wenn die Planungen für eine Südumgehung wiederaufgenommen werden sollten. Die Bewohner der Äußeren Helde befürchten, dass dann "alle Möglichkeiten für die Bebauung weiterer Abschnitte jeglicher Größe" offenblieben und eine "provisorische" Erschließung über Reben- und Apfelweg erfolgen könnte. Dies sei für die Bürgerinitiative aber "inakzeptabel".

Zuvor hatte das Stuttgarter Verkehrsministerium klargestellt, dass zumindest die jetzige Landesregierung "keine Perspektive für eine Realisierung" der Südumgehung erkennen kann. Selbst wenn es nun für eine Variante "Mehrheiten vor Ort" geben sollte, würde dies "nichts an der Bewertung des Vorhabens ändern", so das Ministerium.