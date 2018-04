Wiesloch. (aot) Die Telekom plant den Ausbau ihres Netzes auf der Wieslocher Gemarkung einschließlich Frauenweiler, aber ohne die Ortsteile Baiertal und Schatthausen. Darüber informierte Meinrad Singler vom Technischen Service der Stadt jetzt den Ausschuss für Technik und Umwelt. Dazu werden Glasfaserkabel eingezogen oder neu verlegt und bestehende Knotenpunkte mit Glasfasertechnik aufgerüstet. Aus Kostengründen führen von dort weiterhin Kupferkabel zu den Hausanschlüssen.

Durch den Einsatz der "Vectoring Technik" könnten allerdings Störungen und Überlagerungen ausgeblendet und damit die Leistung erheblich gesteigert werden. Dies führe zu Übertragungsraten von 100 Mbit/s bei eingehenden Signalen und 40 Mbit/s bei ausgehenden. 1Mbit/s bedeutet, dass eine Million der kleinsten elektronischen Einheit "bit" in einer Sekunde übertragen werden. Damit können im genannten Gebiet Fernsehen, abrufbares Video, Telefon und Internet in einwandfreier Qualität genutzt werden. Mit diesem Ausbau sei für die Privathaushalte der Bedarf der nächsten Jahre gedeckt, meinte Singler.

Wie er weiter ausführte, werden selbstverständlich Mitverlegungsmöglichkeiten und vorhandene Leerrohre genutzt, um unnötige Grabungsarbeiten zu vermeiden. Nach Auffassung der Verwaltung ergibt es aber keinen Sinn, das Netz der Telekom dort auszubauen, wo schon eines vorhanden ist, allerdings von einem anderen Anbieter, wie in den Gewerbegebieten westlich der B 3 und dem Stadtteil Frauenweiler.

Dass Baiertal nicht angeschlossen wird, wurde sehr bedauert, da dort in großen Teilen nur geringe Übertragungsraten vorhanden seien. Der Ortsteil Schatthausen sei mit einer finanziellen Beihilfe vor nicht allzu langer Zeit durch die Telekom mit Glasfaser ausgebaut worden, allerdings mit der Anbindung der Haushalte mit Kupferleitungen. Hoffnung bestehe, dass Baiertal an das Glasfaserkabelnetz des Zweckverbandes "High-Speed-Netz Rhein-Neckar" angeschlossen werden kann und dort die Anbindung an die Haushalte mit Glasfasern geschieht.

Auch in anderen Nachbargemeinden in Richtung Walldorf und bis Leimen wolle die Deutsche Telekom kurzfristig ihr gesamtes Netz ausbauen und modernisieren, äußerte Singler. Er habe den Eindruck, dass dies im Zusammenhang mit der Gründung des Zweckverbandes stehe. So gesehen hätte sich das Eintrittsgeld in den Zweckverband in Höhe von 26 000 Euro bereits amortisiert.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurden die Sanitärarbeiten für den Ausbau der Merianschule zur Ganztagsschule in Höhe von 101 000 Euro an den günstigsten Bieter vergeben. Die Kostenschätzung lag bei 120 000 Euro.

Weiter beauftragte der Ausschuss die Verwaltung, beim Land eine Erhöhung des Förderrahmens für die Sanierung des Schafbuckels um 400 000 Euro zu beantragen. Zehn Prozent der Maßnahme, das sind 40 000 Euro, sind von der Stadt zu tragen und bereits im Haushalt 2016 eingeplant. Wie Thomas Nübing vom Büro Arcadis in der Sitzung erklärte, wurden im Dezember 2012 im Bewilligungsbescheid insgesamt 2,5 Millionen Euro für die Sanierung veranschlagt. Nach Gasaustritten im Juli 2014 erhöhten sich die Gesamtausgaben um 750 000 Euro, wesentlich verursacht durch die Verbesserung des Arbeitsschutzes.

Die erneute Erhöhung der Kosten um jetzt 400 000 Euro sei nach einem weiteren Arbeitsschutzvorfall im vergangenen Jahr entstanden. Man habe die Atemluft jetzt nicht mehr durch Filter reinigen können, sondern musste für eine eigene Versorgung durch unbelastete Frischluft sorgen, um die Arbeiter vor Ort nicht zu gefährden. Insgesamt sei man heute auf einem Ausgabenstand von 3,7 Millionen Euro angelangt. Enthalten seien, neben den Arbeitsschutzmaßnahmen, die Erstellung einer Gabionenwand, die Sicherung der Südwand, die Erstellung eines Schutzzauns, die Bepflanzung und die dauerhafte Überwachung des Geländes auf Veränderungen.