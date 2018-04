Wiesloch-Baiertal. (pol/mün)Bei Umgrabungsarbeiten auf einem Baugrundstück in Baiertal machten Arbeiter am Freitagnachmittag einen grausigen Fund. Sie fanden auf dem Areal im Kirchenweg mehrere Teile eines menschlichen Skeletts, wie die Polizei mitteilt. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ergaben aber, dass es keinerlei Hinweise auf ein Kapitalverbrechen oder zu einem Vermisstenfall gibt. Im Laufe der Ermittlungen wurde ein Denkmalpfleger hinzugezogen. Nach einer ersten Einschätzung des Archäologen dürften die

menschlichen Überreste aus dem 19. Jahrhundert stammen. Zu der Zeit hatte sich unweit des Fundortes eine Begräbnisstätte in der unmittelbaren Umgebung einer Kirche befunden.

Die Skelettteile wurden sichergestellt und beim Amt für Denkmalpflege verwahrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.