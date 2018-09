Wiesloch. (RNZ) Der neue Termin für die Show in Wiesloch ist der 22. Mai 2015. Auf ausdrückliches ärztliches Anraten hin ist Gerd Knebel erst wieder in der zweiten Aprilhälfte einsatzfähig. Nachholtermin für die ausgefallene Vorstellung am 27. Februar ist nun Freitag, der 22. Mai und nicht wie angekündigt Samstag der 11. April.



Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten für den 22. Mai ihre Gültigkeit. Besucher, die am Nachholtermin verhindert sind, können Ihre Karten selbstverständlich an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der sie gekauft wurden bis zum 3. Mai.

Weitere Infos: www.badesalz.de