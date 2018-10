Wiesloch. (hds) Für 27 junge Menschen aus Wieslochs Partnerstadt Amarante in Portugal beginnt am 7. April ein wichtiger Lebensabschnitt. Dann treten sie in Wiesloch und der näheren Umgebung ein zweiwöchiges Praktikum an ihren zukünftigen Ausbildungsstellen an. Schon seit September letzten Jahres unterstützt die Stadt Wiesloch das Projekt "The Job of my Life" der Bundesagentur für Arbeit. "Wir sind stolz auf unsere Unternehmen, die den jungen Menschen diese Ausbildungschance geben", so OB Franz Schaidhammer, "und wir sind einmal mehr begeistert von unseren Wieslochern, die die Amarantinos mit offenen Armen aufnehmen."

Schon lange gibt es zwischen Amarante bei Porto und Wiesloch enge partnerschaftliche Bindungen, die mit der aktuellen Thematik aber nochmals eine völlig neue Dynamik bekommen hat. Im Vorjahr wurde in Portugal das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert. "Neben den vielen schönen Begebenheiten, haben wir aber auch sehen können, wie dramatisch sich die schwierige wirtschaftliche Situation auf die Jugendlichen in Amarante auswirkt. Sehr viele sind arbeitslos und haben momentan keine berufliche Perspektive", so Schaidhammer.

Wie es in "Familien" üblich ist, ist man auch in Notzeiten füreinander da. Spontan wurde die Idee geboren, Wieslocher Unternehmer anzusprechen, ob sie Jugendlichen aus Amarante Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen könnten. "Mit einer fundierten Ausbildung und der gewonnenen Sprachkompetenz haben sie anschließend weitaus größere Berufschancen in ihrer Heimat", erklärt der Oberbürgermeister.

Beim Unternehmerstammtisch der Stadt und in vielen persönlichen Gesprächen mit Unternehmern wurde klar, dass es in einigen Bereichen vakante Lehrstellen gibt, die nicht vorwiegend mit deutschen Jugendlichen besetzt werden können. Es wurde aber nicht nur geredet, sondern zügig gehandelt. In Amarante wurden vor Ort die Jugendlichen mit umfassenden Tests ausgewählt, um passende Bewerber für die Ausbildungsstellen zu finden. Hier arbeiteten das portugiesische Arbeitsamt, die Schulen und die dortige Stadtverwaltung eng zusammen. Hinzu kamen seit Mitte Februar Deutschkurse am Goethe-Institut, ohne die eine entsprechende Qualifikation im deutschen Ausbildungssystem nie möglich wäre.

Im Februar reisten dann 27 junge Portugiesen nach Wiesloch und absolvierten einen wahren Bewerbungsmarathon, insgesamt fanden 87 Bewerbungsgespräche im Wieslocher Rathaus statt. Begleitet wurden sie von zwei Betreuern aus Amarante. Manche Jugendliche stellten sich bei bis zu fünf Betrieben vor, um möglichst viele Chancen zu haben. Mehrere ehrenamtliche Dolmetscher begleiteten diesen Prozess, denn auch wenn die Sprachkurse in Amarante schon auf Hochtouren laufen, die Bewerbungsgespräche konnten noch nicht alleine und ohne Unterstützung absolviert werden. Inzwischen haben sich die Unternehmen entschieden und alle Bewerber haben auch einen Ausbildungsplatz erhalten.

Für sie beginnt nun - bis zum Start der eigentlichen Ausbildung - in wenigen Tagen ein Praktikum. In diesen 14 Tagen absolvieren die Jugendlichen, neben dem Kennenlernen des jeweiligen Betriebs, täglichen Deutschunterricht von vier Stunden und nochmals jeweils sechs Stunden am Wochenende. Im Juni und August wird es dann noch ein Praktikum mit entsprechenden Sprachkursen geben, um optimal vorbereitet zu sein, wenn im September die eigentliche Ausbildung beginnt. Für jeden der jungen Portugiesen wurden inzwischen ehrenamtliche Paten gefunden. Denn gerade am Anfang brauchen die jungen Berufseinsteiger eine helfende Hand und einen Ansprechpartner, um sich in einem fremden Umfeld orientieren zu können. Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlungsstelle (ZAV) unterstützt mit "The Job of my Life" diese Jugendlichen. Sie finanziert vor allem die vorbereitenden Sprachkurse (im Heimatland und in Deutschland), die Reisekosten und teils auch die Lebenshaltungskosten.

Momentan sucht die Stadt für den Ausbildungszeitraum ab Juli noch Wohnungen, die für kleinere Wohngemeinschaften angemietet werden können. Interessenten wenden sich bitte an Cornelia Schneider (E-Mail: cornelia.schneider@wiesloch.de).