Rund um Wiesloch-Walldorf. (rö) "Ich bin immer mit einem Auge im Internet und mit dem anderen am Fenster", sagt Jürgen Ronellenfitsch. Sobald im Winter mit Schnee und Eis zu rechnen ist, schläft der Chef des Wieslocher Bauhof nicht wirklich tief und fest, sondern ist "immer unter Strom". Die Wetterstation, die auf seinem Nachttisch steht, hält ihn auf dem Laufendem. Als jetzt in der Nacht auf Samstag das Wetter umgeschlagen hat, legte er sich zwar um halb zwölf ins Bett, hatte aber regelmäßig die aktuellen Daten im Blick. Kaum fielen die ersten Schneeflocken, machte Ronellenfitsch, der in Horrenberg wohnt, sich auf zur Kontrollfahrt - zunächst nach Baiertal und Schatthausen, dann nach Wiesloch. Und sobald sich abzeichnete, dass der Schnee liegen blieb, wurden die Kollegen alarmiert.

Auch gestern Morgen klingelte bei Jürgen Ronellenfitsch praktisch rund um die Uhr das Telefon. "Es rufen viele Leute an, die mir mitteilen, dass es geschneit hat", sagt er mit einem Schmunzeln. Der Bauhof ist zu diesem Zeitpunkt aber längst mit allen verfügbaren Fahrzeugen im Einsatz. Um 6 Uhr, bei Ronellenfitschs morgendlicher Kontrollfahrt, waren die Straßen noch frei, nachdem es um 7 Uhr stark zu schneien angefangen hat, ist innerhalb von 20 Minuten alles weiß. "Zum Glück sind durch die Ferien nur wenige Autos unterwegs", sagt der Bauhofleiter. Dafür umso mehr Lkw, die nach den Feiertagen die Einkaufsmärkte und auch das Rewe-Zentrallager mit Nachschub versorgen. "Die meisten Lkw haben keine Probleme, aber zwei, drei bleiben dann doch hängen - die sind wohl noch mit Sommerreifen unterwegs", sagt Ronellenfitsch. So blieb ein Lkw auf dem Weg an der kleinen Steigung aus den Weinäckern in Richtung B 3/Parkstraße hängen und sorgte unter den folgenden Lastern für ein kleineres Verkehrschaos. In Baiertal traute der Fahrer eines Öltransporters den Verhältnissen in der Alten Hohl nicht so recht und rief direkt beim Bauhof an. "Wir haben dann gestreut und er konnte gefahrlos runterfahren", sagt Jürgen Ronellenfitsch. Zwischen Baiertal und Schatthausen blieb ein Silolaster liegen, in diesem Fall wurde die Straßenmeisterei informiert.

Im Wieslocher Bauhof sind jeweils 15 Leute einem Streutrupp zugeteilt. In der Zeit "zwischen den Jahren" haben die insgesamt drei Trupps jeweils eine Woche lang Bereitschaftsdienst. "Alle wollen Urlaub und haben ihn auch bekommen", sagt Ronellenfitsch, allerdings eben mit der Einschränkung, dass man sich für den Notfall bereitzuhalten hat. "Ab Silvester ist dann ein anderer Trupp dran, die haben jetzt frei." Die aktuelle Schicht hatte zwar ruhige Weihnachtsfeiertage, seither wird aber "volles Programm" durchgearbeitet.

Ums Streusalz muss man sich derzeit noch keine Sorgen machen: "Wir können nur eine gewisse Kapazität lagern, das reicht ungefähr für vier Wochen mit Schneefall", erläutert der Bauhofleiter. Ungefähr ein Viertel der rund 400 Tonnen Streusalz ist bereits aufgebraucht, spätestens heute will Ronellenfitsch gleich Nachschub ordern. Allerdings gibt es eine "Rangordnung", nach der zunächst die Autobahn- und Straßenmeistereien beliefert werden, die Kommunen "sind die letzten in der Kette" - was aber nur dann problematisch ist, wenn das Salz wirklich knapp wird.

Der Bauhof bekommt übrigens auch viele Anfragen von Privatpersonen oder Firmen, ob man nicht das jeweilige Grundstück gleich mit räumen könne, wenn man eh schon in der Gegend unterwegs ist. "Das können wir personell und von der Zeit natürlich nicht leisten", wirbt Jürgen Ronellenfitsch um Verständnis. Stattdessen verweist er auf die vierseitige Räum- und Streupflichtsatzung (im Amtsdeutsch: "Satzung der Großen Kreisstadt Wiesloch über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege), die für jedermann im Internet (www.wiesloch.de) abrufbar bereitsteht. Dort sind die Pflichten im Fall von Schnee und Eis ganz genau geregelt. Nach der Lektüre geht es dann vermutlich den meisten ähnlich wie dem Wieslocher Bauhofleiter: "Ich atme jedes Jahr auf, wenn der Winter vorbei ist", sagt Ronellenfitsch.