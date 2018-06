Zur Vorbereitung des neuen Ärzteverzeichnisses haben sich Schüler in die Lage von Rollstuhlfahrern versetzt, um selbst zu erfahren, wie es um die Barrierefreiheit in Wiesloch bestellt ist. Foto: privat

Wiesloch. (hds) Es ist seit einem Jahrzehnt ein Bestseller, eher unscheinbar, in der Neuauflage 56 Seiten stark und diesmal mit zusätzlichen, nützlichen Informationen versehen: das Ärzteverzeichnis für Wiesloch. Mit aufgenommen in die Broschüre wurden auch die Apotheken und ein Novum sind die Hinweise für die Barrierefreiheit, die für jede Praxis und Apotheke erfasst wurden.

Speziell dieses Thema hatte sich ein Arbeitskreis, der unter der Federführung der Stadt an der Broschüre mitgewirkt hat, auf die Fahne geschrieben. Beteiligt waren der Stadtseniorenrat, die Bürgerstiftung Wiesloch, die Louise-Otto-Peters-Schule, die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit sowie der Behindertenbeauftragte des Landratsamtes Rhein-Neckar und engagierte Bürgerinnen und Bürger. "Unser erklärtes Ziel war es, nicht nur Menschen mit Gehbehinderungen, sondern auch dem Personenkreis mit Seh- und Hörschwächen Hinweise zu geben", umriss Irene Thomas von der Stadtverwaltung die Intention.

Vorgegangen wurde dabei in mehreren Schritten. Zunächst wurden die entsprechenden Daten bei den Praxen und Apotheken mittels Fragebogen erhoben, aber auch ein "Rollstuhl-Selbsterfahrungskurs" stand auf dem Programm. Bei diesem generationsübergreifenden Projekt besuchten die Teams einzelne Praxen und konnten somit am eigenen Leibe erfahren, wie es sich anfühlt, als Rollstuhlfahrer in Wiesloch unterwegs zu sein. Vor der Aktion wurden kleine Gruppen gebildet, bestehend aus Schülern der Louise-Otto-Peters-Schule und einer Privatperson. Mit dabei waren auch zwei "echte" Rollstuhlfahrer, die ihre Erfahrungen mit einbringen konnten.

Nach praktischen Übungen im Rathausfoyer ging es dann in die Innenstadt, Arztpraxen wurden "angefahren" und unterwegs bereits die Tücken für Rollstuhlfahrer festgestellt und analysiert. Kopfsteinpflaster erwies sich als hinderlich, dies galt auch für nicht abgesenkte Bordsteinkanten, quer stehende Autos und zu großzügig aufgestellte Plakatständer. Nach diesem Praxistest wurden die gewonnenen Erfahrungen ausgetauscht und sowohl positive als auch negative Erfahrungen aufgelistet. Positiv wurde die Hilfsbereitschaft während des Tests hervorgehoben. "Bei den Praxisbesuchen wurden wir freundlich unterstützt", berichtete Irene Thomas.

Insgesamt konnte man beim Rollstuhl-Selbsterfahrungstest erleben, wie sinnvoll und richtig die DIN-Normen zur Barrierefreiheit sind. Dies zeigte sich beispielsweise bei den Versuchen, mit dem Rollstuhl ein WC zu benutzen, das eben nicht ganz den entsprechenden Vorschriften entspricht. Oft war der Gang zu eng oder die Türen konnten erst gar nicht geöffnet werden. Für Lenker der klassischen Rollstühle schon ein kaum zu überwindendes Hindernis, für Elektrostuhlfahrer sogar - wegen der Größe - unmöglich.

Beim Sammeln von Erkenntnissen wurden auch einzelne Geschäfte angefahren. Auch dort konnten unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden. So wurde unter anderem festgestellt, dass es oftmals behindertengerechte Seiteneingänge gibt, auf die jedoch am Haupteingang nicht hingewiesen wird. Auch zu schwer aufgehende Türen wurden in der Negativliste aufgeführt.

"Mit dem jetzt vorliegenden Verzeichnis geben wir nicht nur einen Überblick über die Dienstleistungsangebote bei den Ärzten und Apotheken, sondern können speziell Behinderte mit den jetzt aufgeführten Informationen in der Broschüre unterstützen", resümierte Thomas. So sind in dem Infoheft jetzt die Praxen je nach Ausrichtung aufgeführt, die Schwetzinger Zentrale des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes während der Woche (aufgrund der Neuregelung ab 1. Januar dieses Jahres) aufgenommen und natürlich die Hinweise in Sachen Barrierefreiheit enthalten. Dies liest sich in einem speziellen Fall so: "Behindertenparkplatz, Zugang stufenfrei, Handlauf einseitig, Fahrstuhl behindertengerecht und barrierefrei, Praxis rollstuhlgerecht".

Fi Info: Das Ärzteverzeichnis ist ab sofort kostenlos im Wieslocher Rathaus sowie in den Ortsverwaltungen in Baiertal und Schatthausen erhältlich. Digital ist es auf der Homepage der Stadt unter www.wiesloch.de (Linkfolge Bildung & Familie - Gesundheit & Soziales) zu finden, sowie auf der Homepage der Bürgerstiftung Wiesloch unter www.generationenforum-wiesloch.de