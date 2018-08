Von Sebastian Lerche

Walldorf. Der Schrecken hält ganz langsam Einzug auf der Bühne des Walldorfer Werkraumtheaters. Die schier nicht enden wollende Prozession am Anfang, wenn Rosen niedergelegt und andächtig Namen gesprochen werden, stimmt aufs Kommende ein. Aber zunächst herrscht fröhliche, sorglose Geselligkeit, fast schon zu romantisch: Eine große Schar trifft sich zum Picknick und singt "Lustig ist das Zigeunerleben, faria, faria, ho." Im Lauf des Abends erhält das Wort "Zigeuner" den Beiklang, den es heute hat: Vor Verachtung triefend wird es von den SS-Schergen und Pseudo-Wissenschaftlern ausgespuckt, wenn sie diensteifrig ihren Beitrag zum Völkermord leisten.

Mit "Auf Wiedersehen im Himmel" hat das Werkraumtheater das gleichnamige Buch von Michail Krausnick inszeniert und konnte zur Premiere am Freitag zahlreiche Interessierte, darunter auch Landes-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Vertreter des Heidelberger Dokumentationszentrums Deutscher Sinti und Roma begrüßen (siehe Artikel unten). Das Buch schildert den Völkermord an den Sinti und Roma über die Erinnerungen von Angela Reinhardt, zu der Krausnick bis heute engen Kontakt hält.

Der Zuschauer erlebt mit, wie Angela 1938 mit ihrer Familie in die Wälder der Schwäbischen Alb flieht, für das Kind trotz der Gefahr und der Entbehrungen ein Abenteuer. Als ihre Verfolger sie schließlich fassen, werden sie getrennt: Angela landet im katholischen Kinderheim St.-Josefspflege im schwäbischen Mulfingen. Wegen einer Verwechslung der NS-Bürokraten wird sie 1944 als einziges der rund 40 "Zigeuner-" oder "Mischlings"-Kinder nicht ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert.

Weil es eben Erinnerungen eines Kindes sind und weil die Umsetzung überwiegend mit jugendlichen Schauspielern erfolgt, hat Theaterleiterin Jasmin Rahimi-Laridjani unbeschwerte Momente mit fast komödiantischem Charakter eingebaut, etwa wenn Angela "zum Indianer" wird. Einblicke in Glaube und Kultur der Sinti und Roma sorgen für eine Identifikation mit den Hauptfiguren.

Das hat den Effekt, dass das spätere Grauen den Zuschauer umso heftiger trifft - zumal die Schauspieler auch hier äußerst authentisch agieren, mit zackigem Hitlergruß, Stechschritt und grimmiger Entschlossenheit, das "Zigeunerunwesen" zu bekämpfen. Neben körperlichen Attacken, Zwangsarbeit und dem allgemein herrschenden kalten Desinteresse zeigt das Ensemble auch auf subtile Weise das verzerrte Denken der Nationalsozialisten: etwa wenn die "Rassenforscherin" - die ein reales Vorbild hat - gemäß der Ideologie Angelas Schädel vermisst. So weist sie nach, dass Angela als "Zigeunermischling plus" zwar "rassisch minderwertig" und "lebensunwert" ist, aber vor der Deportation noch im Straßenbau eingesetzt werden kann.

Der Detailreichtum der Inszenierung überzeugt: Sowohl im Fall der sorgfältig gestalteten Kulisse, die erstaunlich wandlungsfähig ist, als auch was Kostüme und überdies den Sprachgebrauch der Darsteller angeht. Das intensive Spiel des Ensembles hinterlässt einen tiefen Eindruck, besonders, wenn eins der Mädchen weinend zusammenbricht und ruft: "Ich will nicht sterben!" - kurz bevor die NS-Soldaten mit den Kindern ein fröhliches Lied anstimmen und sie in den Bus nach Auschwitz locken. Düster ist das Stück, aber nicht ganz hoffnungslos, daher durchaus auch für junge Leute, etwa ab zehn Jahren, geeignet, am Besten in Begleitung Erwachsener. Für die lohnt sich der Besuch in jedem Fall, wie auch der lang anhaltende Beifall zeigte.

Eine einjährige, sehr anstrengende Vorbereitungszeit ging der Premiere voraus, wie das Publikum erfuhr. Das Stück entstand im Rahmen des dreijährigen Theaterprojekts "Wir hier drinnen - Ihr da draußen", das von der Baden-Württemberg-Stiftung und dem Integrationsministerium im Rahmen der Initiative "Vielfalt gefällt" mit insgesamt 25.000 Euro gefördert wird. Zuvor hatte sich schon "Elses Geschichte", ebenfalls nach einem Buch Krausnicks, dem Thema gewidmet, "gerade weil das Schicksal der Sinti und Roma nicht so bekannt ist", so Jasmin Rahimi-Laridjani.

Bodo Jaworek und Oliver Abt vom Jaworek-Reinhardt-Ensemble aus Kaiserslautern sorgten mit Liedern aus der Zeit für den passenden Rahmen.