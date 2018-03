Gemeinde, Heimat- und Verkehrsverein sowie die Weinbaubetriebe in Malsch ziehen bei der Organisation der ersten Malscher Weinwanderung an einem Strang. Foto: Pfeifer

Am 6. August, einem Sonntag, findet die erste Malscher Weinwanderung statt: Dazu sind entlang des Malscher Weinwegs am Letzenberg viele Stationen aufgebaut, an denen man gute Mälscher Tropfen verköstigen kann. Foto: Pfeifer

Malsch. (oé) Die Natur rund um den Letzenberg könnte malerischer nicht sein: Von der Höhe herab genießt man einen atemberaubenden Blick über die Rheinebene und den Kraichgau. Richtung Süden kann man in der Ferne den Schwarzwald erahnen, im Norden erhebt sich der Königstuhl. Und an den Südhängen des Letzenbergs erstrecken sich die Rebzeilen der Malscher Einzellagen Rotsteig und Ölbaum, auf denen die erstklassigen und häufig prämierten Burgunderweine oder auch Auxerois und Schwarzriesling reifen: das ideale Terrain für einen Weinwanderweg also.

Diesen gibt es am Letzenberg und dem benachbarten Galgenberg auch bereits - und zwar seit nunmehr 15 Jahren. Allerdings ist die touristische Attraktion im Lauf der Jahre ein wenig in den "Dornröschenschlaf" gesunken und findet unter den Wein- und Wanderfreunden vielleicht nicht mehr ganz die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdiente. Malschs Verkehrs- und Heimatverein will dies nun ändern. "Wir wollen den Weinwanderweg beleben", sagt der Vereinsvorsitzende Werner Kessler. Und wie könnte dies besser geschehen als mit einer Präsentation dessen, was am Letzenberg so prächtig gedeiht: des Mälscher Weins.

Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Horst Hill und Alfons Stegmüller hat Kessler deshalb Weingüter und Winzergenossenschaft Kraichgau mit ins Boot geholt und eine Weinwanderung organisiert, die nun am Sonntag, 6. August, erstmals stattfinden wird. Die fünf Malscher Weingüter Becker, Bös, Fleckenstein, Hummel und Kempf sowie der Winzerkeller Wiesloch werden an diesem Tag sechs Stationen entlang der 5,7 Kilometer langen Route aufbauen und dort ihre Weinspezialitäten ausschenken. Zwischendurch kann man an weiteren Stationen kleine Snacks zu sich nehmen.

Werner Kessler zufolge sind die Wege befestigt, sodass die Wanderung für jedermann gut geeignet ist. Mit Pausen ist man rund viereinhalb Stunden unterwegs. Start und Ziel ist jeweils die Reblandhalle in Malsch. Dort beginnt die Veranstaltung um 11 Uhr, um 18 Uhr endet sie. Weder braucht man eine Eintrittskarte noch ist eine Anmeldung nötig, wie der Verkehrsvereinsvorsitzende betont. Alles, was man mitbringen muss, sind gutes Schuhwerk und gute Laune.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Weinwanderung bereits auf Hochtouren. Eigens für das Event wurde auch ein neues Logo mit der Letzenbergkapelle als dem Wahrzeichen Malschs entwickelt, das künftig "durchgängig für alle Weinveranstaltungen in Malsch verwendet werden soll", wie Werner Kessler erläutert (siehe Abbildung).

Er ist nun gespannt, wie die Premiere am 6. August ankommt. "Wir wollen es jetzt mal probieren und Erfahrungen sammeln", sagt er. Und vielleicht wird die Weinwanderung ja genauso zur festen Einrichtung wie es die Malscher Weintage im Herbst und das Malscher Weinfest im Frühsommer bereits sind. Bürgermeister Sibylle Würfel ist da jedenfalls nicht bange: "Wir haben tolle Weingüter und brauchen uns mit unserem Wein auf gar keinen Fall zu verstecken", sagt sie. Die Voraussetzungen sind also ideal, dass die Weinwanderung für den Wein- und Wallfahrtsort Malsch mit seinen rund 3500 Einwohnern und über 100 Hektar Rebfläche die "hervorragende Werbung" wird, die sich alle davon erhoffen.