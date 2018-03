Stimmungsvoll beleuchtete Hütten, eine Kunstinstallation und dazu Gäste aus dem Tierpark: Das erwartet die Besucher in Walldorf am zweiten Weihnachtsmarkt-Wochenende.

Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Von fern lockt schon die stimmungsvolle Beleuchtung, vor Ort umfangen Düfte von Lebkuchen oder Punsch die Besucher: Am kommenden Wochenende sorgen Weihnachtsmärkte in sieben Gemeinden rund um Wiesloch für eine festliche Atmosphäre. Die RNZ listet sie auf, sofern sie der Redaktion bekannt waren.

Wiesloch

Noch bis 20. Dezember verwandeln sich der evangelische Kirchplatz und der Marktplatz in Wiesloch in eine Weihnachtslandschaft: wochentags von 16.30 bis 20.30 Uhr sowie samstags und sonntags, jeweils von 11 bis 20.30 Uhr. Die Jüngsten können mit der Bürgerstiftung Märchen im Zelt auf dem Marktplatz erleben: samstags und sonntags, 15.30 bis 17 Uhr. Heute singt um 17 Uhr der Chor der Bertha-Benz-Realschule im Rathaus-Foyer und am Samstag tritt "As far as low" ab 18 Uhr im Festzelt auf. Am Sonntag ist der Weihnachtsmann zu Besuch, außerdem sind die Bands "Acoustic Boutique" und "Secret Three" um 18 Uhr im Festzelt zu Gast.

Walldorf

Für ein weiteres langes Wochenende belebt der Weihnachtsmarkt den Marktplatz: heute von 18 bis 21 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Eine besondere Aktion hat der Verein "Kunst für Walldorf" vorbereitet: Die französische Künstlerin Sybille Deligne aus Cognac präsentiert gemeinsam mit Kollege David Zagari morgen, Samstag, 19 Uhr, ihre Kunstinstallation "La notion de perception", die die elektromagnetischen Spuren der vorbeigehenden Handybenutzer sichtbar und hörbar macht. Heute ab 18.30 Uhr sorgen zunächst der Männerchor der Constantia, danach die Big Band des Gymnasiums für Unterhaltung. Am Samstag können die Besucher sich ab 16.30 Uhr mit dem Nikolaus fotografieren lassen und ab 20 Uhr tritt die Band "Champagne on Ice" auf. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt der Nikolaus, die Märchenvorleserin ist ab 16 Uhr im Pavillon zu Gast, um 17 Uhr spielt der evangelische Posaunenchor und ab 18 Uhr gibt die Band "Nachtraub" ein Konzert.

St. Leon-Rot

Fast 30 Weihnachtshäuschen laden am Samstag, 5. Dezember, 16 bis 22 Uhr, und Sonntag, 6. Dezember, 11 bis 21 Uhr, zum Stöbern und Genießen auf dem Dorfplatz zwischen Rathaus und Harres ein. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag um 16 Uhr durch Bürgermeister Dr. Alexander Eger. Örtliche Vereine, Gruppen und Gewerbetreibende bieten Weihnachtliches, Praktisches und Schönes an, für die Kleinen steht ein Karussell bereit. Am Samstag verteilt auch der Weihnachtsmann kleine Geschenke.

Malsch

Der Weihnachtsmarkt öffnet morgen, Samstag, auf dem Dorfplatz seine Pforten. Die Eröffnung findet um 15 Uhr statt. Viele weihnachtliche Angebote und eine Auswahl an verschiedenen Speisen, Getränken und Leckereien erwarten die Besucher. Auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt und hält gegen 16 Uhr für die Kinder kleine Überraschungen bereit.

Mühlhausen

Am Samstag und Sonntag findet der Adventsmarkt auf dem Rathausplatz "Unter den Linden" statt, verbunden mit einer Bilderausstellung im Rathaus. An beiden Tagen beschenkt auch der Nikolaus die Kinder. Der Markt ist morgen von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr geöffnet, morgen findet um 17.30 Uhr die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Jens Spanberger statt.

Dielheim

Weihnachtsschmuck und Geschenkideen werden am Wochenende, 5. und 6. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt von örtlichen Vereinen, Gruppen und Händlern am Dorfbrunnen bei der Kirche angeboten. Am Samstag erfolgt die Eröffnung um 17 Uhr mit Bürgermeister Hans-Dieter Weis und dem Musikverein, am Sonntag geht es um 15 Uhr weiter. Der Nikolaus ist am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 15.30 und 17 Uhr zu Besuch. Umrahmt wird der Markt vom Eckertsberg-Kindergarten am Sonntag um 15 Uhr, vom Adventskonzert des Musikvereins und der Musikfreunde um 15.30 Uhr in der Kirche, vom offenen Adventssingen mit MGV Konkordia und Kirchenchor um 16.30 Uhr und vom Orgelkonzert um 20 Uhr in der Kirche.

Östringen

Der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchberg im Ortskern bietet mehr als 20 Stände von Vereinen und Markthändlern. Den Auftakt am morgigen Samstag um 16.45 Uhr bildet eine Musizier- und Singstunde mit Cäcilienverein, Sängervereinigung und Musikverein. Am Sonntag beginnt das Marktgeschehen um 13 Uhr, ab 15 Uhr sind verschiedene Instrumentalgruppen mit stimmungsvollen Melodien zu Gast. Am Nachmittag kommt der Nikolaus zu Besuch. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.