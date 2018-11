Glitzernde Lichter, weihnachtliche Melodien und verlockende Düfte: Am Wochenende des ersten Advent finden in der Region auch die ersten Advents- und Weihnachtsmärkte statt. Unser Bild entstand vergangenes Jahr in Walldorf. Foto: Pfeifer

Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Der Duft von gebrannten Mandeln, Bratwürsten und Glühwein liegt in der Luft, weihnachtliche Melodien erklingen, der Nikolaus macht mit seinem Geschenkesack die Runde - am bevorstehenden Wochenende des ersten Advent beginnt in vielen Gemeinden der Region die Zeit der Advents- und Weihnachtsmärkte. Die Besucher dürfen sich auf Leckereien und vielfältige Geschenkideen freuen. Die RNZ listet alle Märkte auf, soweit sie bis Redaktionsschluss bekannt waren.

Wiesloch



(hds) Der Wieslocher Weihnachtsmarkt wurde vom Verein Stadtmarketing neu konzipiert und geht in diesem Jahr über dreieinhalb Wochen: Die Stände auf Marktplatz und Evangelischem Kirchplatz haben mit wechselnden Betreibern bis Sonntag, 21. Dezember, geöffnet. Zur offiziellen Eröffnung spielt am morgigen Freitag, 28. November, 17 Uhr, der evangelische Posaunenchor auf dem Kirchplatz, den "Startschuss" gibt dann OB Franz Schaidhammer. Das weitere Musikprogramm des ersten Wochenendes auf dem Marktplatz: Freitag, 17.45 Uhr, Gitarrenduo "Gitano" mit Gast Baris Yildirim; Samstag, 19 Uhr, "Bollwerk Duo"; Sonntag, 19 Uhr, Trio "Blu". Die "Märchenecke" der Bürgerstiftung in einem leerstehenden Geschäft (ehemals Panama Outdoor-Laden) am Rand des Kirchplatzes hat werktags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt selbst ist unter der Woche von 17 bis 21 Uhr sowie an den Wochenenden jeweils von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Walldorf



Mit weihnachtlichen Klängen wird der Weihnachtsmarkt morgen, Freitag, um 18 Uhr auf dem Marktplatz eröffnet, Bürgermeisterin Christiane Staab begrüßt die Besucher. Der Markt findet erneut an zwei Wochenenden statt: von 28. bis 30. November und von 5. bis 7. Dezember. Geöffnet ist freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Die Abteilung Werbegemeinschaft des Gewerbevereins hat mit Unterstützung der Stadt dafür gesorgt, dass wieder viel Attraktives geboten wird. Der Nikolaus kommt am Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 15.30 Uhr zu Besuch. Musikalisch umrahmen der Männerchor und die Conny-Kids der Constantia, Akkordeonorchester, Blasorchester, Stadtkapelle und Big Band des Gymnasiums das erste Wochenende. Am Samstag tritt außerdem das Duo Christoph Engelsberger (Piano) und Ute Berlinghof (Gesang) auf. Bei der Märchenerzählerin im Pavillon heißt es "Es war einmal ...". Für die Kinder dreht sich außerdem das nostalgische Karussell.

Rotenberg



(BeSt) Der elfte Rotenberger Weihnachtsmarkt findet vor dem stimmungsvollen Ambiente der Fachwerkhäuser im historischen Ortskern am morgigen Freitag von 16 bis 22 Uhr statt. 20 Stände warten auf die Besucher. Um 17 Uhr gastiert der Schlossbergkasper im Pfarrzentrum St. Michael, um 17.30 Uhr wird der Markt offiziell vor dem Rathaus eröffnet. Der Nikolaus beschenkt die Kinder um 18 Uhr vor dem Rathaus, anschließend gibt der Musikverein Rauenberg ein adventliches Platzkonzert.

Rettigheim



Die Rettigheimer Vereine und Gruppen veranstalten am Freitag, 28. November, und Samstag, 29. November, den 20. Adventsmarkt auf dem Platz "Unter den Linden". Kinder können auf einem kleinen Karussell ihre Runden drehen. Der Markt ist jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr wird der Nikolaus die Kleinen überraschen.

Tairnbach



Der Heimatverein Tairnbach veranstaltet den vierten Dreschhallen-Adventsmarkt morgen, Freitag, ab 17 Uhr. Neben der bewährten Bewirtung werden auch wieder viele Basteleien, Geschenkideen und Leckereien angeboten.

Baiertal



Am Samstag, 29. November, findet von 16 bis 22 Uhr der Baiertaler Adventsmarkt rund um Synagogenplatz und Mühlstraße statt. Zwölf Stände warten auf die Besucher. Ab 17.45 Uhr spielt der Musikverein Baiertal und im Anschluss bringt der Nikolaus kleine Geschenke für die Kinder.