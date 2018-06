Walldorf. (rö) Erst Mitte November wurde die Flüchtlingsunterkunft in der Philipp-Reis-Straße in Walldorf bezogen, jetzt musste sie "wegen technischer Mängel", wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt, vorübergehend geschlossen werden. Am Dreikönigstag mussten rund 80 Bewohner in die Wohncontaineranlage in der Brühler Straße in Hockenheim und über 20 weitere in die Gemeinschaftsunterkunft in der Durlacher Straße in Ketsch umziehen. Grund für die schnelle Räumung waren laut dem Rhein-Neckar-Kreis gravierende technische Mängel in der Anlage, die der Kreis von einem privaten Investor angemietet hat, unter anderem nicht isolierte Wasserrohre, die bei den winterlichen Temperaturen eingefroren waren. Diese Mängel konnten laut der Mitteilung auch durch Sofortmaßnahmen nicht behoben werden, sodass vom Landratsamt die Räumung angeordnet werden musste.

Wie Walldorfs Erster Beigeordneter Otto Steinmann gestern auf RNZ-Anfrage sagte, sei das Problem am vergangenen Freitag bei einem Treffen von Ehrenamtlichen in der Scheune Hillesheim zur Sprache gekommen. Man habe dann vor Ort festgestellt, "dass die Wasserleitungen einzufrieren drohten oder schon eingefroren waren". Bürgermeisterin Christiane Staab habe sich deshalb sofort mit den Hausmeistern und den zuständigen Vertretern des Rhein-Neckar-Kreises in Verbindung gesetzt. Diese hätten sich umgehend ein Bild von der Situation gemacht und gesehen: "Das geht so nicht." Die Wasserleitungen befänden sich teils "ungeschützt im Freien". Steinmann machte deutlich, dass die Unterkunft der Verantwortung des Kreises unterliegt, trotzdem fühle sich auch die Stadt Walldorf in der Pflicht und sei "unterstützend tätig geworden". So war nach seinen Worten auch die Freiwillige Feuerwehr unter ihrem Kommandanten Frank Eck mit vor Ort.

Wie das Landratsamt mitteilte, waren an der Räumungs- und Umzugsaktion, die um 19 Uhr begann und gegen 0.30 Uhr weitestgehend abgeschlossen war, insgesamt rund 30 Mitarbeiter des Kreis-Ordnungsamtes beteiligt, auch ehrenamtliche Helfer des Walldorfer Asylarbeitskreises brachten sich mit ein. "Wir haben unter anderem versucht, den Leuten zu erklären, dass es sich nicht um verkappte Abschiebungsaktionen handelt, sondern tatsächlich um technische Probleme", sagte Dr. Rainer Eder, Sprecher des Arbeitskreises Asyl, der RNZ. Nach seinem Eindruck sind diese Worte auf fruchtbaren Boden gefallen, es sei nicht erkennbar gewesen, dass die Menschen "in Panik verfallen" seien.

Priorität für Eder hat jetzt erst einmal, dass die Flüchtlinge auch von Hockenheim und Ketsch aus zur Schule oder an ihre Praktikums- und Arbeitsstellen kommen. Hierfür wurde vom Kreis-Ordnungsamt ein Bustransfer organisiert, der die Flüchtlinge von den neuen Unterkünften nach Walldorf und wieder zurückbringt. Beim Arbeitskreis befürchtet man darüber hinaus, dass die Angebote der Ehrenamtlichen wie Sprachkurse und Ähnliches vorübergehend "weniger genutzt werden könnten", so Eder. "Da muss man sehen, wie lange das dauert und wie wir darauf reagieren können", sagte er.

Noch gibt es keinen zeitlichen Rahmen, wie lange die Alternativ-Unterbringung notwendig wird. "Fakt ist, es muss grundsätzlich nachgearbeitet werden", erklärte Otto Steinmann. Die Stadt vertrete den Standpunkt, dass eine Wiederbelegung der Unterkunft erst erfolgen könne, wenn alle Mängel behoben seien. Das wird vom Kreis bekräftigt: Die Unterkunft werde erst wieder bezogen, "wenn alle Mängel vollständig und einwandfrei von unserem Vermieter behoben sind", sagte Ordnungsdezernent Christoph Schauder: "Solange bleiben die Flüchtlinge in den Alternativunterkünften."

Die Menschen waren erst im November aus der Notunterkunft in der Industriestraße in die Containeranlage umgesiedelt worden. Diese sollte so lange genutzt werden, bis die ehemalige Industriehalle so umgebaut ist, dass sie als reguläre Gemeinschaftsunterkunft genutzt werden kann.