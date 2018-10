St. Leon-Rot. (seb) Aktuelle Verkehrszahlen und ein Mobilitätskonzept waren Themen der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Leon-Rot. Der Fokus der Untersuchung durch Dr. Frank Gericke von Modus Consult Karlsruhe lag auf dem Ortsteil St. Leon. Und als er den Anteil des Durchgangsverkehrs auf rund 29 Prozent bezifferte, stellten sich einige Räte die Frage, ob die Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße - die ja noch im Generalverkehrsplan enthalten ist - den Aufwand rechtfertigt.

Grundlage der Untersuchung sind Verkehrszählungen an verschiedenen Knoten im Ort - in der Sitzung nahm Gericke den Kreisverkehr an Markt-, Kirrlacher und Reilinger Straße in St. Leon als Beispiel - sowie Befragungen der Fahrer an den Ortseingängen. Zu Spitzenzeiten waren es Gericke zufolge über 14 000 Fahrzeuge am Tag, wobei nachts nur knapp sechs Prozent davon unterwegs waren. Der Anteil am Schwerlastverkehr beträgt drei bis vier Prozent, und weil davon stellenweise mehr als die Hälfte Busse sind, misst Frank Gericke ihm "keine zentrale Bedeutung" im Mobilitätskonzept bei. Wobei, wie er auf Albert Weinleins (CDU St. Leon-Rot) Einwurf einräumte, die Lärmbelastung durch Lkw dennoch sehr hoch sein könne. "Aber das normale Grundrauschen des Lieferverkehrs liegt bei zwei bis drei Prozent, das werden wir nicht los."

Im Mobilitätskonzept vorgesehen sind auch vielfältige alternative Maßnahmen. Ein Schwerpunkt sind Anreize, das Auto stehen zu lassen, etwa durch ein besseres Fuß- und Radwegenetz mit weiteren Querungshilfen und Stärkung der öffentlichen Verkehrsmittel. Weiterhin angedacht sind Ausdehnung der Tempo-30-Zonen, Optimieren der Parkflächen und städtebauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Der Vergleich zu einer Verkehrszählung von 2007 zeigt laut Frank Gericke, dass das Verkehrsaufkommen zwischen St. Leon und Rot um elf Prozent sank - für Bürgermeister Dr. Alexander Eger ein Zeichen, dass vom Rat angestoßene Maßnahmen womöglich greifen.

Gericke bettete seine Analyse in die Prognosen zum Verkehrsaufkommen 2025, auch mit Blick auf neue oder erweiterte Wohn- und Gewerbegebiete. Demnach wird der Privatverkehr um über acht und der Schwerlastverkehr um rund 18 Prozent steigen, sodass 15- bis 16 000 Fahrzeuge pro Tag in der Ortsmitte St. Leons unterwegs sein könnten.

Für Karl Ittensohn (Freie Wähler) ist das Hauptanliegen, die Verkehrsbelastung für die Bürger zu senken und die Wohnqualität zu steigern. "Aber haben wir eine Chance auf eine Umgehung?" An der Entlastungswirkung ließ ihn nicht nur der Anteil an Durchgangsverkehr zweifeln, sondern auch die aktuellen Verkehrszahlen für Rot: "Trotz Umgehung sind es 10 500 Fahrzeuge am Tag." Albert Weinlein meinte, man müsse die Frage der Umgehung frühzeitig klären, schließlich sei sie gewissermaßen Grundlage für alle weiteren Verkehrsentlastungsüberlegungen. Michael Herling (FDP) plädierte angesichts der Prognosen dafür, schnellstmöglich ein Entlastungskonzept zu erarbeiten. Andrea Heim (SPD) regte an, auch über den Ziel- und Quellverkehr nachzudenken und für kürzere Strecken Rad oder Fußmarsch attraktiver zu machen. Ganz wichtig seien zusätzliche sichere Querungen, "die Roter Straße ist eine Katastrophe".

Im September wird der Verkehrs-Arbeitskreis tagen und die Räte zeigten sich einhellig erfreut, mit Dr. Gerickes Ergebnissen über einen großen Datenfundus zu verfügen, um alle offenen Detailfragen zu klären.