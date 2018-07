Wiesloch/Walldorf. (rö) "Wir meinen es ernst und sind bereit, weitere Schritte zu gehen", formulierte Mirko Geiger, erster Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg, gestern Morgen die "Warnung an die Arbeitgeber". Mit einem Warnstreik und einer Protestkundgebung vor den Toren des Werks Wiesloch-Walldorf der Heidelberger Druckmaschinen (HDM) machten Gewerkschaft und Beschäftigte auf die aktuelle Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie aufmerksam.

Neben Mitarbeitern der HDM aus Wiesloch-Walldorf und Heidelberg beteiligten sich auch Beschäftigte der Firmen SKF Lubrication Systems GmbH Walldorf, KS Gleitlager St. Leon-Rot und Leica Biosystems Nußloch am Warnstreik. Die Gewerkschaft schätzte die Zahl auf rund 2500 Teilnehmer und mit weiteren "Frühschlussaktionen" im Lauf des Tages auf gar 3800 Warnstreikende. Außer Mirko Geiger sprachen die beiden Betriebsratsvorsitzenden Rainer Wagner (HDM) und Sven Schmidt (KS) zu den Versammelten. Die machten mit Transparenten ("Fünf Prozent, aber flott") und Trillerpfeifen ihrem Unmut Luft.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Entgelt und Ausbildungsvergütungen. In der ersten Runde der Tarifauseinandersetzung hatte der Arbeitgeberverband lediglich 0,9 Prozent angeboten, nach der dritten Verhandlungsrunde bieten sie eine Entgeltsteigerung in zwei Stufen an, die sich bei einer Laufzeit von 24 Monaten auf insgesamt 2,1 Prozent summiert. Hinzu käme eine Einmalzahlung von 0,3 Prozent über zwölf Monate. "Das ist ein respektloses Angebot", erklärte Mirko Geiger. "Wir fordern Respekt für unsere gute Arbeit und lassen uns nicht mit Brosamen abspeisen." Die Botschaft sei eindeutig: "Alles den Aktionären, nichts den Beschäftigten." Aber, so Geiger, "nicht mit uns". Sein Standpunkt: "Wir haben gute Arbeit abgeliefert und wir wollen jetzt unseren gerechten Anteil."

Deutschland habe 2015 seine Position als Export-Weltmeister weiter ausgebaut und unterm Strich einen Exportüberschuss von 248 Milliarden Euro erwirtschaftet, sagte Rainer Wagner und erklärte in Richtung Arbeitgeber und Aktionäre: "Eure Erfolgsrenditen wären doch ohne uns nie zustande gekommen." Deshalb kämpften die Beschäftigten "für ein faires Mehr in dieser Tarifrunde", bislang habe man lediglich ein "unfaires und unmoralisches Angebot" erhalten, bei dem es sich um eine "reine Provokation" handle. "Die Spanne zwischen Forderung und Angebot war noch nie so groß", machte auch Sven Schmidt deutlich und warnte: "Die Stimmung für weitere Aktionen ist vorhanden." Aus seiner Sicht müsse man, wenn kein besseres Angebot vorgelegt werde, "auch über Urabstimmung und Streik reden".

Erste Warnstreiks der IG Metall hatte es bereits letzten Freitag und vorgestern in Heidelberg gegeben, an denen sich jeweils die Beschäftigten mehrerer Betriebe beteiligt hatten. Für heute ist eine weitere Kundgebung bei Honeywell in Mosbach vorgesehen. "Wir werden bis zur nächsten Verhandlungsrunde weitermachen", sagte Milena Brodt (IG Metall) der RNZ. Diese nächste Runde ist für 11. Mai geplant.