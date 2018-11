Walldorf. (agdo) Es war eine Feier mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Das Gymnasium Walldorf verabschiedete bei der Entlassungsfeier in der Astoria-Halle seine Abiturienten. "Geht zu neuen Küsten mit hoffentlich guten Erinnerungen an eure Schulzeit am Gymnasium Walldorf und ein bisschen Wehmut darf auch dabei sein", sagte Schulleiterin Marianne Falkner in ihrer Rede. 74 Abiturienten hatten dieses Jahr ihr Abitur mit einem gesamten Notendurchschnitt von 2,1 bestanden. Es war übrigens der beste Notendurchschnitt, den es seit Jahren - wenn nicht überhaupt - an der Schule gab.

Es seien eben nicht nur wieder einmal Schüler, die die Schule verließen, sondern Menschen, die über Jahre hinweg zu der Schule gehört hätten, so Marianne Falkner weiter. In ihrer Rede ging sie auf Herausforderungen und Veränderungen im Leben ein und bekräftigte mit einem Zitat des Philosophen Heraklit von Ephesus: "Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung." Und Veränderung erfordere Mut. Sie gab den Abiturienten mit auf den Weg, sich neuen Herausforderungen zu stellen. "Habt keine Angst, gewohnte Wege zu verlassen." Denn Menschen, die an Vergangenem festhielten und sich nicht auf neue Erfahrungen einließen, liefen Gefahr, an Lebensqualität und Freude zu verlieren, so Falkner. Nachdem letztes Jahr mit 175 Schülern der Doppeljahrgang verabschiedet worden war, sagte der stellvertretende Schulleiter Gernot Frei, finde dieses Jahr die Feier in einem kleineren Rahmen statt. Doch die Atmosphäre war genauso feierlich.

Zum bestandenen Abitur gratulierte auch Bürgermeisterin Christiane Staab den Absolventen und zeigte sich erstaunt, wie rasch die Zeit verstreicht: Gerade eben noch sind die Schüler mit zehn Jahren ins Gymnasium gekommen und jetzt haben sie bereits als junge Erwachsene das Abitur in der Tasche. "Allen großen Respekt" vor ihrer Leistung zollte St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger den Abiturienten.

In der Abiturientenrede ließ Jennifer Rech die Schulzeit Revue passieren: Sie ging auf die Studienfahrten in die Ewige Stadt Rom oder in das schöne Prag ein und erzählte von dem Spaß, den dort alle miteinander gehabt hätten. Gleichzeitig betonte sie den steigenden Leistungsdruck, dem die Schüler durch das G 8 unterworfen seien. Für die Schüler bedeutete das: mehr Lehrstoff in weniger Zeit zu lernen, weniger Freizeit durch mehr Nachmittagsunterricht. Dadurch mussten auch einige Schüler die Klasse wiederholten. Das Abitur ist geschafft und wie geht es beruflich weiter? "Viele von uns wissen noch nicht, was sie machen", so die Abiturientin. Einige würden als Au Pair nach Neuseeland gehen, andere in Ecuador arbeiten. Zum Schluss dankte sie allen Lehrern und Eltern, die es "nicht immer leicht" gehabt hätten.

Im Hinblick auf die Zukunft der Absolventen und die Berufsperspektiven verabschiedete Regina Roll vom Elternbeirat die Schüler mit einem Zitat von Steve Jobs: "Du musst finden, was du liebst. Wenn du es noch nicht gefunden hast, such weiter." Grußworte kamen auch von Christa Nohe vom Verein der Freunde und Förderer. Sie machte den Absolventen Mut, sich auf Neues einzulassen und es nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen.

In einem feierlichen Rahmen überreichte Schulleiterin Marianne Falkner den Abiturienten die Zeugnisse. Anschließend bekamen zahlreiche Schüler für besondere Leistungen Preise überreicht. Die Feier wurde musikalisch von der Big Band unter der Leitung von Ulrich Frefat und der Streicherklasse 5a unter der Leitung von Anna Klingmann und Lena Müller umrahmt. Es erklangen Stücke wie "Conquest of Paradise" oder "Bow Rock".