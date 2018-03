Walldorf. (sel) "Meine Familie ist bekloppt, alle durch die Bank": Mortimer Brewster (Simion Martin) fühlt sich in seiner Familie als einzig Normaler. So findet er schon bald raus, dass seine geliebten Tanten so einige Leichen im Keller versteckt halten - wortwörtlich. Als dann noch seine beiden Brüder - einer von beiden reif für die Irrenanstalt und der andere ein Berufsmörder - mit ins Spiel kommen gerät die Familienkomödie in Schwung.

Man erkennt es sofort, das neue Stück des Walldorfer Werkraumtheaters, das auf der Erfolgskomödie "Arsenic and Old Lace" basiert, ein Theaterstück von Joseph Kesselring, das als Spielfilm unter anderem mit Cary Grant, Josephine Hull und Peter Lorre seit 1944 für Furore sorgt: Es ist natürlich "Arsen und Spitzenhäubchen".

Je perfekter der Vorgarten, desto dunkler die Familiengeheimnisse, so lautet das Motto, nach dem die beiden liebenswerten alten Damen Abby (Michaela Erb) und Martha Brewster (Jeanette Schwitzke) in einem großen Haus zusammen mit ihrem Neffen Teddy (Claudia Schröder) in Brooklyn leben. Seit Teddys Brüder Mortimer und Jonathan (Klaus Erb) ausgezogen sind, ist in dem schönen Häuschen reichlich Platz für Untermieter. Bei der Auswahl potenzieller Mitbewohner kommt es den Hausherrinnen vor allen Dingen darauf an, dass die Herren alleinstehend sind und sie niemand vermissen wird. Ein Schluck vom köstlichen selbst gemachten Wein - und zack füllt sich der Keller mit Leichen, zwölf sind es inzwischen.

Als Mortimer durch Zufall von diesem kleinen Geheimnis erfährt, ist er völlig durch den Wind: Schockiert sagt er seiner Frau, die er am selben Morgen geheiratet hat, dass sie sich dringendst von ihm scheiden lassen müsse. Während er seine lieben Tanten schützen möchte, gerät er in eine Zwickmühle - und obendrein kehrt das schwarze Schaf der Familie, sein Bruder Jonathan, ausgerechnet jetzt zurück nach Brooklyn. Der möchte nur eines: seinen Bruder entweder tot oder im Knast sehen.

Schwarzer Humor vom Feinsten: Das Familiendrama nimmt seinen Lauf mit einer tollen, glaubwürdig spielenden Besetzung. Alle Schauspieler haben sich ausgezeichnet in ihre Rollen hineinversetzt, das Publikum lachte herzlich mit. Claudia Schröder, die in die Rolle eines verrückten Mannes schlüpfte, der glaubte, US-Präsident Theodore Roosevelt zu sein, war sehr überzeugend. Auch die nonchalante Art der beiden todbringenden "Tanten" Michaela Erb und Jeanette Schwitzke kam gut bei den Zuschauern an.

Die aufwendige Inszenierung mit authentischer Kulisse gab dem ganzen Schauspiel noch den letzten Schliff, man fühlte sich nicht nur in die damalige Zeit zurückversetzt, sondern hatte geradezu das Gefühl, Mäuschen im Haus der Familie Brewster zu spielen. Eine äußerst gelungene, runde Premiere, die, wie sie eingangs deutlich machten, weder die Schauspieler noch Theaterleiterin Jasmin Rahimi-Laridjani nach der Generalprobe so erwartet hatten.

Info: Weitere Aufführungen finden am Freitag, 18. November, und Freitag, 25. November, jeweils 19.30 Uhr, statt. Näheres unter www.werkraumtheater-walldorf.de.