Walldorf. (kvs) Noch bevor die Gäste in der Walldorfer Astoria-Halle Einzug hielten, war die Bühne schon bevölkert mit den Hauptakteuren des Abends. Denn was wäre ein Tierpark ohne Tiere. Folgerichtig hatten es sich Fuchs und Schaf, Katze und Ziege, Gänse und Hasen, Hund und Schwein inmitten von Birken im Rampenlicht gemütlich gemacht. Die Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag des Walldorfer Tierparks wäre ohne sie nur halb so schön gewesen. Selbstverständlich waren es keine lebenden Exemplare. Die Kinder- und Jugendkunstschule Kikusch hatte schon vor längerer Zeit und zu einem ganz anderen Anlass diese Pappmaschee-Figuren kreiert und hat sie dem Verein für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Umrahmt von diesem mehr als passenden Bühnenbild eröffnete Bernhard Schreier, erster Vorsitzender des Vereins "Tierpark Walldorf" und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen, den Festabend. Einen musikalischen Glückwunsch überbrachte der Männerchor der Constantia Walldorf. Unter der Leitung von Jürgen Schiller intonierte der Chor a cappella passenderweise tierische Lieder wie "Hase und Jäger" und "Der Jäger aus Kurpfalz". Mit der Präsentation des italienischen Volkslieds "Der Hahn von Onkel Giacometo" bewiesen die Herren sehr viel Humor.

Mit einem kleinen Ausflug in die wechselvolle Geschichte des Vereins (wir berichteten) verband Bernhard Schreier auch einen Ausblick auf die zukünftigen Aktivitäten, die den Tierpark mit all seinen tierischen Insassen und menschlichen Helfern wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und zukunftssicherer aufstellen sollen. Vor allem aber soll dieses "einmalige identifikationsstiftende Merkmal der Stadt", wie Bürgermeisterin Christiane Staab den Tierpark in ihren Grußworten bezeichnete, durch zahlreiche Modernisierungen sowie neue Tierkonzepte eine Weiterentwicklung erfahren. Nur durch Kooperationspartner wie die Stadt Walldorf und die Integra, Sponsoren und Unterstützer sowie Vereinsmitglieder sei ein ehrenamtliches Projekt dieser Größenordnung überhaupt zu bewältigen, betonte Schreier in seiner Rede.

Landrat Stefan Dallinger schob, angesichts der sehr persönlichen Stimmung, seine vorbereitete Rede beiseite und betonte den Beitrag eines Tierparks zum Umwelt- und Artenschutz, aber auch den Mehrwert für die Lebensqualität in der Metropolregion. Ganz besonders hob er die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hervor und versprach, am 17. September zum Freiwilligentag, der alljährlich unter dem Motto "Wir schaffen was" steht, im Walldorfer Tierpark mit anzupacken.

Michael Lautenschläger, Präsident des Verbands gemeinnütziger Vogel- und Tierparks, zeichnete das Engagement des Walldorfer Tierparks mit dem Ehrenteller des Verbandes aus und unterstrich in seiner Laudatio noch einmal die Bedeutung der Jugendarbeit für den Fortbestand gemeinnütziger Einrichtungen. Für eine farbenfrohe Überleitung in die Pause sorgte die Latein- und Showformation der Tanzschule Kronenberger mit ihrer Darbietung der "Vier-Jahreszeiten-Love-Story".

Ein echter Walldorfer Jung‘ ließ es sich nicht nehmen, dem Tierpark ebenfalls zu gratulieren. Für Arnim Töpel ist der Tierpark ein Stück Heimat und bei der Nennung des Namens "Wastel" (das erste Wildschwein im Park) hatte er nach eigener Aussage "einen Flashback". Selbstverständlich brachte er seine musikalischen Ständchen im schönen, für manchen Nicht-Walldorfer schwer verständlichen, Kurpfälzer Dialekt dar. Zum Geburtstagsjubiläum hatte er dann auch noch etwas ganz Besonderes im Gepäck: das eigens für diesen Anlass kreierte Lied "Im Tierpark", das die vielen Gründe beschreibt, warum Menschen vom Tierpark fasziniert sind.

Kernbestandteil von Festveranstaltungen sind auch Ehrungen ehrenamtlicher Mitstreiter. Friedrich Gäng, Stephan Eipl, Hermann Brandenburger, Emil Freund und Hans Pichler wurden für ihre 50-jährige Unterstützung und Mitgestaltung des Vereins und des Parks geehrt. Franz Schreier und Heinz Müller, beide ehemalige Vereinsvorsitzende, die viele Höhen und Tiefen durchlebt haben, sowie Torsten Müller und als eines der ältesten Vereinsmitglieder auch Altbürgermeister Heinz Merklinger erhielten eine Urkunde.

Ein ganz besonderer Höhepunkt war das SAP-Sinfonieorchester mit seiner Interpretation des "Karnevals der Tiere". Diese musikalische Suite für Kammerorchester des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns wurde in kleiner Besetzung mit zehn Musikern unter der bewährten Leitung von Johanna Weitkamp präsentiert. Was einst zu Lebzeiten des Komponisten nicht veröffentlicht wurde und viele Persiflagen auf seine Berufskollegen enthält, gehört heute zur musischen Grundbildung der Kinder. Aber auch Erwachsene haben ihren Spaß daran; vor allem, wenn der Text in der Loriotschen Fassung gelesen wird, wie an diesem Abend von Heinz Merklinger. Mit Bravour meisterte der Altbürgermeister diese Aufgabe und ließ sich auch von den vielen Lachern im Publikum nicht ablenken.

Eine gelungene Galaveranstaltung ging damit zu Ende, die dem Jubiläum und der Bedeutung des Tierparks gerecht wurde. Alle Familien und Kinder können sich jetzt noch auf das Familienfest am Sonntag, 24. Juli, freuen. Dann wird auch die Preisverleihung des großen Mal- und Vogelhäuschen-Wettbewerbs stattfinden, der in Zusammenarbeit mit der Kikusch ausgerufen wurde. Einen kleinen Teil der mehr als 300 eingereichten Werke konnten die Gäste im Foyer der Astoria-Halle bereits bewundern. Das traditionelle Oktoberfest am letzten Septemberwochenende wird das Jubiläumsjahr abrunden.