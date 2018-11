Walldorf. (agdo) War früher wirklich alles besser? Wer bei der "Nacht der Ausbildung" der Stadt Walldorf bei den Heidelberger Druckmaschinen vorbeischaute, konnte vergleichen, wie vor rund 250 Jahren gedruckt wurde und was die Technologie heute bietet. Das Unternehmen hatte den Nachbau einer historischen Druckpresse, der Florentinerpresse, die es um 1750 gab, ausgestellt und zeigte, wie damals von Hand gedruckt wurde. Die Drucker legten ein Blatt Papier in einen Rahmen ein und Interessierte konnten den Hebel der hölzernen Presse betätigen. Heraus kam ein Bild des Heidelberger Schlosses, wie es im 18. Jahrhundert aussah. Im 18. Jahrhundert druckte der nach Amerika ausgewanderte rheinländische Drucker Sauer auf einer Florentinerpresse die erste deutschsprachige Bibel im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten".

Walldorfer "Nacht der Ausbildung" - Fotogalerie

Die Nacht der Ausbildung sei für Schüler und Unternehmen wichtig, sagte Otto Steinmann, der Erste Beigeordnete der Stadt, in der Filiale der Volksbank Kraichgau. Schüler können sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren und auch Unternehmen brauchen potenzielle Mitarbeiter. In der Volksbank erfolgte der offizielle Startschuss, seitens der Stadt waren Susanne Nisius, die neue Leiterin der Wirtschaftsförderung, und ihre Kollegin Sandra Horter dabei.

Viele Jugendliche wissen nicht, wie es nach der Schule weitergeht, bei der Nacht der Ausbildung konnten sie von 17 bis 22 Uhr 24 Betriebe besuchen und sich ein Bild von den verschiedenen Berufen machen. Ein kostenloser Shuttle-Bus brachte die Jugendlichen und ihre Eltern von Unternehmen zu Unternehmen. Trotz des schlechten Wetters, es nieselte und war kalt, lockte die Veranstaltung viele Interessierte an, nicht nur aus Walldorf, einige kamen aus Heidelberg oder Leimen und aus noch weiterer Entfernung.

Die Volksbank informierte über die Ausbildung zum Bankkaufmann und Finanzassistenten sowie über das Duale Studium. Viel los war bei der SAP, es gab alkoholfreie Cocktails und jede Menge Stände. Sie interessiere sich für Fachinformatik oder kaufmännische Berufe, erzählte Dona Kader aus Leimen, die die 8. Klasse besucht und sich noch nicht sicher ist, welcher Beruf der richtige für sie ist. Aber bei der Nacht der Ausbildung kristallisierte sich zumindest heraus, welcher es wahrscheinlich nicht wird, erzählte sie. "Die Unternehmen nehmen sich Zeit und beantworten viele Fragen", freute sich die Schülerin.

Die SAP informierte über Duale Studiengänge und ihre Ausbildung, darunter sind Fachinformatiker in Anwendungsentwicklung oder Bachelor of Science Informatik. Wer wollte, konnte beim "Speedbewerbungsgespräch" ausprobieren, wie ein solches Gespräch abläuft. Nach sieben Minuten gab es für die potenziellen Bewerber hilfreiche Verbesserungsvorschläge. Man könne nur dazulernen, deswegen mache er das Gespräch mit, sagte ein Schüler. Zudem konnte man seine Bewerbungsunterlagen prüfen und kostenlose Bewerbungsfotos machen lassen. Einige Jugendliche hatten den Schulabschluss bereits in der Tasche, konnten bisher aber keinen geeigneten Ausbildungsplatz finden. Sie interessiere sich für kaufmännische Berufe, allerdings sei es trotz guter Noten schwierig, einen Ausbildungsplatz zu finden, sagte Ipek Balanoglu.

Auch bei den Heidelberger Druckmaschinen war viel los, das Unternehmen bietet etliche Ausbildungsmöglichkeiten sowie Duale Studiengänge wie Elektroniker, Mechatroniker oder Bachelor of Engineering Maschinenbau an. Hier konnten sich die Besucher auch einen Schlüsselanhänger mit dem eigenen Namen fräsen lassen. Die Stadt Walldorf informierte im Rathaus über Ausbildungsmöglichkeiten. "Wir bieten Berufe an, die nicht unbedingt mit der Stadt in Verbindung gebracht werden", sagte Stefan Pahlen von der Personalabteilung und nannte als Beispiel den Gärtner. Die Stadt war mit dem Zulauf zufrieden, der Aqwa Bäder- und Saunapark hingegen nicht unbedingt. Der Beruf Schwimmmeister sei einfach zu spezifisch, sagte Kai Springer von der Berufsschule Heinrich Lanz aus Mannheim.

Lust auf Reisen sowie eine Ausbildung zum Tourismuskaufmann bot das Tui-Reisecenter, bei der Sparkasse gab es neben vielen Informationen auch ein leckeres Eis. Weiterhin waren unter anderem die Industrie- und Handelskammer sowie der Finanzdienstleiter MLP aus Wiesloch oder das Bettenfachgeschäft Gröner mit an Bord. Und am Stand des Bildungszentrums Gesundheit Rhein-Neckar testeten Besucher anhand eines Händehygienegeräts, wie viele Bakterien sich tatsächlich auf den Händen "herumtreiben". Ergebnis: Es sind einige.

Fi Info: Weitere Bilder von der "Nacht der Ausbildung" gibt es auf www.rnz.de.