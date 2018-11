Von Carmen Diemer-Stachel

Walldorf. Die Walldorfer Musiktage feiern ihr fünfjähriges Jubiläum. Unter dem Motto "Wanderlust. Astors Weg in die neue Welt" werden die Besucher eingeladen, sich auf die Spuren Johann Jakob Astors zu begeben. Die fünf Konzerte sind dem berühmten Sohn der Stadt gewidmet, dessen 250.Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird. Timo Jouko Herrmann, Initiator und künstlerischer Leiter des Musikfestivals, hat ein erlesenes und mit klingenden Raritäten gespicktes Programm zusammengestellt.

Passend zur Auftaktveranstaltung mit dem Titel "Ein musikalisch-literarischer Salon bei John Jacob Astor" verwandelte sich das Foyer des Rathauses dank der Leihgaben der Familie Tuengerthal in ein stilvolles Wohnzimmer der Biedermeierzeit. Die Schwestern Sirin und Asli Kiliç bezauberten mit Gesang und Klaviermusik, während Marcus Imbsweiler Texte des damals berühmtesten amerikanischen Schriftstellers Washington Irving vortrug.

Zu entdecken gab es Musik, wie sie in den amerikanischen Salons des frühen 19. Jahrhunderts erklang. Zum ersten Mal in Deutschland zu hören waren Kompositionen von William Henry Astor, einem Neffen des berühmten Walldorfers. Zunächst erklang sein heiter-unbeschwertes Park Rondo C-Dur für Klavier von 1843, das er seinem Onkel und Gönner widmete. Asli Kiliç ließ dieses unterhaltsame Werk schwungvoll lebendig werden. Auch die Ballade "They tell me she's no longer fair" für Mezzosopran und Klavier fand Gefallen. Vortrefflich trug Sirin Kiliç das wunderschön dahinfließende Stück vor.

Nach der Begrüßung durch Otto Steinmann, Erster Beigeordneter der Stadt, und Timo Jouko Herrmann kam die Literatur zum Zug. Washington Irvings Romane, Kurzgeschichten und Novellen gehören zu den ersten Zeugnissen einer eigenständigen amerikanischen Literatur. Seine Geschichten um Rip van Winkle und andere holländische Auswanderer sowie die Legende um den kopflosen Reiter ("Sleepy Hollow") haben bereits zu seinen Lebzeiten zahlreiche Komponisten angeregt und sind bis heute populär geblieben. Johann Jakob Astor ließ dem jungen Schriftsteller eine intensive Förderung angedeihen. Durch die Lesung des Heidelberger Schriftstellers Marcus Imbsweiler erfuhr das Publikum einiges über die liebenswürdig und schrullig dargestellten holländischen Siedler, wie den ehrfurchtsgebietenden Peter Stuyvesant mit seinem versilberten Holzbein und die pompöse "Goede Vrouw", ein Schiff, das allerlei Parallelen zu einer gut gebauten Frau aufwies. Imbsweiler las diese vor Witz und Ironie sprühenden Texte mit angenehmer Stimme und äußerst packend.

Passend zur Lesung erklangen die "Knickerbocker Waltzes" für Klavier von Joseph Lanner. Der österreichische Komponist hat hier einige Figuren aus Irvings "Humoristischer Geschichte der Stadt New York" in klingende Charaktere verwandelt. Lanner setzte sie und weitere Personen mit allerlei übertriebenen Gesten, Taktverschiebungen und grotesken Intervallsprüngen musikalisch in Szene. Asli Kiliç spielte inspirierend und mit spürbarer Freude. Es folgten drei Lieder von William Henry Astor nach Texten von W. Bygrave. Das humoristische "The Sovereign" mutete von der Singstimme her volkstümlich an, während das Klavier mit verschobenen Akzenten und skurrilen Sprüngen die ironischen Elemente des Textes unterstrich. Im Stil einer Pastorale ist das Lied "Sweet Bird approach" mit seiner einschmeichelnden Melodie komponiert. Das Klavier antwortet mit stilisierten Vogelrufen und eleganten Verzierungen. In "When Mars sounds the Trumpet" erklingen martialische Marschrhythmen und fanfarenartige Motive. Kein Wunder, dass Astor dieses patriotische Lied der britischen Armee gewidmet hat. Die Schwestern Kiliç harmonierten wunderbar miteinander. Mit Herzblut, Witz und Ausdruckskraft wurde hier gesungen und gespielt.

In die Welt der Schauerromantik entführte Marcus Imbsweiler das Publikum mit Irvings grusligem Märchen "Sleepy Hollow". Aus der gleichnamigen Oper Max Maretzeks erklang das eingängige Roundelay "By the moonbeams bright". Mit großer Agilität meisterte Sirin Kiliç ihren anspruchsvollen Part. Nach einer letzen Lesung über eine schöne Geister-Frau aus Irvings "Erzählungen aus der Alhambra" endete der Abend mit Dudley Bucks "Within my Chamber" aus der Kantate "The Legend of Don Munio", in der Texte von Irving vertont werden.

Begeisterter Applaus für diese rundum schöne, gut durchdachte Veranstaltung belohnte alle Mitwirkenden. Bei Walldorf-Salat, Jubiläums-Torte und Bowle klang der interessante Abend angenehm aus.

Fi Info: Nächste Veranstaltungen sind: heute, Astoria-Halle, 19.30 Uhr, "Szenen aus Astors Leben", Musiktheater von Schülern des Gymnasiums; morgen, Sonntag, 18 Uhr, Wandelkonzert, "Schätze aus Georg Peter Astors Notenkatalog" mit "The Twiolins", Mirjam Schröder (Harfe) und dem Ensemble Operino, Alte Apotheke, Laurentiuskapelle und Stadtbücherei.