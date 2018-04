Walldorf. (kvs) Die Walldorfer scheinen einen langjährigen Deal mit Petrus zu haben. Bei herrlichstem Sonnenschein und T-Shirt-verdächtigen Temperaturen eröffnete Bürgermeisterin Christiane Staab die Walldorfer Kerwe. Noch bevor der Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr mit dem Stadtoberhaupt, dem Storch und Vertretern der Vereine Einzug gehalten hat, spielte die Stadtkapelle Walldorf mit einem Medley amerikanischer Ohrwürmer auf. Mit "Down by the riverside" und "Glory, glory, halleluja" wurde der Kerwezug auf der Bühne vor der Sparkasse begrüßt.

In bewährter Versform griff die Bürgermeisterin in ihrer Eröffnungsrede Ereignisse und Befindlichkeiten der letzten Monate auf. Sie warf einen Blick zurück auf den verregneten Sommer und die mehr als bescheidenen Besucherzahlen im Aqwa- und Bäderpark. Christiane Staab dankte allen Vereinen, ehrenamtlich engagierten Helfern, dem Bauhof, der Verwaltung, dem DRK, der freiwilligen Feuerwehr sowie der Polizei, die alle zusammen für eine friedliche und erfolgreiche Kerwe gearbeitet haben.

Doch auch Mahnendes gab es vom Podium zu hören. Die Sauberkeit lasse in Walldorf zu wünschen übrig, so die Rednerin. Dabei ist jeder aufgefordert, etwas dafür zu tun. Müll nicht einfach irgendwo fallen zu lassen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.

Ebenso ist die Drehscheibe, die im vergangenen Jahr ja mit viel Stolz eingeweiht wurde, kein Ort für heimliche nächtliche Trainingsrunden. Besonders erbost war die Bürgermeisterin über die "Alkoholaufrufe" die im Vorfeld der Kerwe offensichtlich in der Erwartung eines schnellen Gewinns gemacht wurden. Sie sei froh, dass so mancher Verein einsichtig war.

Doch auch Positives gab es zu berichten. Die Erfolge des Walldorfer Fußballs sowie der neue Fußballplatz wurden erwähnt. Ein weiteres Thema waren die Gemeinderatswahlen, die fünf Neulinge in den Gemeinderat brachten, aber mit der Wahlbeteiligung leider nicht zufriedenstellen konnten. Gemessen an den aktuellen Problemen der Welt mit Ebola, Syrien-Krieg, IS-Terror und Ukraine-Krise sind die Probleme der Walldorfer mit dem Schutz der Haubenlerche doch recht überschaubar, meinte die Rathauschefin.

Zu einem besonderen Programmpunkt der Kerwe in diesem Jahr lud die Bürgermeisterin ganz ausdrücklich ein. Die Mediziner des Ärztehauses nutzten den Kerwesamstag für einen Tag der offenen Tür und präsentierten ihre Räumlichkeiten und Therapieangebote (wir berichten gesondert).

Christian Staab betonte das große Glück, dass "wir hier in Walldorf in Frieden und ohne Not leben können". Sehr herzlich begrüßte sie auch die Freunde aus Freeport, St. Max und Walldorf/Werra.

Zum großen Bedauern der zahlreichen Zuschauer war der Chefstorch alias Arnim Töpel in diesem Jahr verhindert. Doch die moderne Technik macht's möglich - per vorab aufgezeichnetem Anrufbeantworter-Beitrag konnte dieser unverzichtbare Helfer von seinen Erfahrungen mit dem Sprachkurs "Einführung ins Kurpfälzische - höre und sprechle" bei den Ostfriesen berichten.

Traditionell beendet das Badnerlied die offizielle Eröffnung der Walldorfer Kerwe. Abschließend hatte das Stadtoberhaupt noch die wichtige Aufgabe des ersten Fassanstichs. Mit sieben Schlägen brachte Christiane Staab das Bier zum Laufen und schenkte die ersten Krüge selbst aus.