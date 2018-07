Walldorf. (rnz) Im Namen der muslimischen Gemeinden in Walldorf meldete sich Zekai Arslan, Imam der IGMG Mevlana Moschee, zu den Terroranschlägen in Paris zu Wort. Dabei bezog der muslimische Geistliche öffentlich im Rahmen des letzten Sonntags-Gottesdienstes in der evangelischen Stadtkirche Walldorf Stellung.

"Wir sind zutiefst bestürzt über den teuflischen und abscheulichen Terrorakt in Paris, welcher mehr als hundert unschuldigen Menschen das Leben genommen hat und zudem mehrere Verletzte zur Folge hatte", sagte der Imam zu Beginn des Gottesdienstes. Und er machte klar: "Egal, von wem und egal mit welcher Absicht der Terror zuschlägt: Wir verurteilen jede Art von Terror aufs Schärfste." Den Angehörigen der Opfer gelte das tiefe Mitgefühl der Walldorfer Muslime.

Zekai Arslan brandmarkte die Attentate als "Schläge gegen unseren gesellschaftlichen Frieden und Straftat gegen die Menschlichkeit". Keine Religion könne den Terror legitimieren. "Wer ein unschuldiges Leben tötet, wird so behandelt werden, als hätte er die ganze Menschheit getötet", zitierte der Imam aus dem Koran. Somit gehöre der Schutz des Lebens zum Kern des Islams. "Und so kann für mich kein Terrorist ein wahrhaftiger Muslim sein und ein wahrhaftiger Muslim kann auch kein Terrorist sein."

Auch erinnerte Zekai Arslan daran, dass die weltweit am meisten Betroffenen des Terrors Muslime seien. Hierzulande dürfe dieser Terror nun nicht zum Anlass genommen werden, "um Muslime und Flüchtende zur Zielscheibe zu erklären", mahnte Arslan. Vielmehr heiße es nun, in der Gesellschaft zusammenzustehen: "Die Menschen der Nächstenliebe, die gegen den Terror sind, müssen hier gegen diejenigen, die gegen unseren gesellschaftlichen Frieden sind, auch die gleiche Empfindlichkeit zeigen."