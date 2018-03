Walldorf. (rö) Für Boris Maier, Walldorfs neuen Kämmerer (Vorgänger Stefan Weisbrod ist seit Mitte Juni Bürgermeister von Reilingen), war es die erste Jahresrechnung, die er dem Gemeinderat vorlegte. Das Volumen ist im Haushaltsjahr 2012 "relativ gering im Vergleich zu den Vorjahren ausgefallen", musste er feststellen. Mit 149,5 Millionen Euro lag es 32,5 Millionen unter dem Planansatz. Der Grund dafür waren einerseits geringere Einnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, zum anderen aber auch niedrigere Ausgaben. Letzteres betrifft vor allem die Baumaßnahmen: 15,1 Millionen wurden ausgegeben, veranschlagt hatte man allerdings 31,4 Millionen Euro.

Wenn in Walldorf, dem Sitz des Softwareriesen SAP, die Gewerbesteuereinnahmen niedriger ausfallen als geplant, schrillen naturgemäß die Alarmglocken: 88,4 Millionen Euro waren es letztlich, mit 100 Millionen hatte die Stadt geplant. Kämmerer Maier gab sich Mühe, den Rückgang im Jahr 2012 zu erläutern: "Wir hatten relativ viele Rückzahlungen zu leisten", sagte er und sprach von rund 30 Millionen. Fürs laufende Jahr sieht das laut Maier ganz anders aus: "Wir werden deutlich über dem Ansatz liegen, Stand heute haben wir Gewerbesteuereinnahmen von 173,4 Millionen Euro."

Der Verwaltungshaushalt hatte ein Volumen von 130,3 Millionen (Plan: 142,5). Höher als geplant fiel mit 7,5 Millionen (Plan: 6,7) der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aus. Dass die Zinseinnahmen hinter dem Planansatz zurückblieben (6,3 statt 6,8 Millionen), liegt laut dem Kämmerer an den "extrem niedrigen Kapitalmarktzinsen". Größte Ausgabeposten waren die Umlagen: Gewerbesteuer- (23,1 Millionen), Kreis- (30,6) und Finanzausgleichsumlage (32,1). Zuweisungen und Zuschüsse (unter anderem für ÖPNV und Kinderbetreuung) ließ sich die Stadt 7,9 Millionen kosten. Letztlich blieb eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4,5 Millionen (Plan: 14,1 Millionen).

Das Volumen des Vermögenshaushalts sank von geplanten 39,8 auf 19,2 Millionen Euro. Das lag laut Boris Maier besonders an den niedrigeren Ausgaben für die Baumaßnahmen; gerade im Bereich der Drehscheibe musste einiges aufs laufende Jahr verschoben werden. Aus der allgemeinen Rücklage wurden damit auch nur 10,2 Millionen (Plan: 22,4) entnommen. "Die Rücklage hat mit 203,5 Millionen einen sehr erfreulichen Stand", sagte Maier, wies aber auch auf die gebundenen Mittel hin: 121,2 Millionen für die Umlagezahlungen der Jahre 2013 und 2014 sowie 35 Millionen für die Betriebskosten der städtischen Einrichtungen. Somit verbleibt der Stadt eine "freie Rücklage" von 47,3 Millionen.

Dr. Gerhard Baldes (CDU) sah ein "trotzdem sehr, sehr gutes Zahlenwerk". Die Effekte der Rück- und Nachzahlungen im Gewerbesteuerbereich gleichen sich seiner Ansicht nach "in der langen Betrachtung aus und sind unbedenklich". Zum größten Gewerbesteuerzahler der Stadt, der SAP AG, sagte Baldes: "Die Amerikanisierung macht uns natürlich nachdenklich", trotzdem wolle man der SAP signalisieren, dass die Stadt stets "ein zuverlässiger Partner" gewesen sei und dies auch bleiben werde.

Dr. Günter Willinger (FDP) sprach neben der gesunkenen Gewerbesteuereinnahme den höheren Anteil an der Einkommenssteuer an: Diese sei um über 13 Prozent angestiegen, das liege über dem Kreis- und Landesdurchschnitt. Keine Kritik gab es von ihm an den höheren Personalkosten (11,4 Millionen): Schließlich habe man 15 neue Stellen geschaffen, richtigerweise vor allem in der Kinder- und Jugendbetreuung. Zu den Ausgaben sagte Willinger: "Wir schaffen Werte, von denen wir noch länger zehren können."

"Die Verminderung des Vermögenshaushalts um 51 Prozent gefällt uns überhaupt nicht", sagte Manfred Zuber (SPD). "Nahezu alles blieb unter den Planansätzen, wir haben viel zu hohe Haushaltsansätze im investiven Bereich." Das habe seine Fraktion schon oft bemängelt, in Zukunft müsse mehr darauf geachtet werden, "was umsetzbar ist". Trotzdem sah auch Zuber ein "sehr zufriedenstellendes Zahlenwerk".

Wilfried Weisbrod (Bündnis 90/Die Grünen) sprach vor allem an, "dass die Gewerbesteuer den Planansatz nicht erfüllt hat". Weil "die Diskussionen nicht abreißen", so Weisbrod, dass die SAP ihren Firmensitz verlagern könne, werde seine Fraktion in den Haushaltsberatungen für 2014 den Antrag stellen, den Gewerbesteuer-Hebesatz wieder zu erhöhen (derzeit liegt er in Walldorf bei 265 v.H., das ist der niedrigste Wert in ganz Baden-Württemberg). Da man "wirklich Befürchtungen haben" müsse, "dass ein dramatischer Wandel ansteht", sagt Wilfried Weisbrod, müsse die Stadt Rücklagen für die Zeit "bilden, wenn wir sie brauchen".