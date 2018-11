Walldorf. (Hz) Die Senioren-Halleneuropameisterschaften in Ancona/Italien waren trotz des späten Termins mit mehr als 3000 Sportlern sehr gut besetzt. Bei sommerlichen Temperaturen konnten sich alle Teilnehmer im Freien aufwärmen, das Diskuswerfen findet naturgemäß immer im Freien statt.

Thomas Keßler (SG Walldorf Astoria), mehrfacher Deutscher Meister und im letzten Jahr Weltmeister in der 4x100 Meter Staffel, beeindruckte mit ganz starken Vorstellungen über 60 und 200 Meter in der Altersklasse M 45. "Diese Titelkämpfe werde ich immer in Erinnerung behalten. Das Ambiente und meine persönlichen Leistungen stimmten einfach", meinte der Walldorfer nach seiner Rückkehr aus Ancona.

Im 200-Meter-Semifinale musste er gegen den späteren Europameister alles geben, um über die Zeitregel weiterzukommen. Schließlich sprintete Keßler grandiose 23,32 Sekunden - Bestzeit und beinahe so schnell wie im letzten Jahr in der Freiluftsaison. "Nach 100 Metern spürte ich eine Verhärtung im Oberschenkel, dennoch konnte ich das Rennen durchziehen", freute er sich über einen nie erwarteten zweiten Rang in 23,52 Sekunden.

Im 60-Meter-Lauf belegte Thomas Keßler dann in Saisonbestzeit von 7,35 Sekunden Rang vier. Zur Bronzemedaille fehlte ihm lediglich eine Hundertstelsekunde.

Im Diskuswerfen in der Altersklasse M 55 belegte Rolf Heinzmann (SG Walldorf Astoria) mit Saisonbestweite (43,85 Meter) Rang vier, wirklich zufrieden war der Bronzemedaillengewinner bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr aber nicht. "Ich hatte schon gehofft, über 45 Meter zu werfen. Allerdings werfe ich momentan ziemlich instabil, die Technik fehlt einfach noch", äußerte sich Heinzmann selbstkritisch. Bis zum letzten Versuch lag er noch auf dem erhofften Bronzeplatz. Zu dieser Medaille fehlten nur 87, zu Silber 89 Zentimeter.