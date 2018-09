Walldorf. (rö) Die Stadt Walldorf wird auch im Jahr 2014 ihre Unterstützung sozialer Projekte fortführen. Der Gemeinderat beschloss in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten einstimmig die weitere Bezuschussung der Schuldnerberatung des Diakonischen Werks, der Frauenhäuser in Heidelberg und Mannheim sowie der Erziehungsberatungsstelle, die der Verein Erziehungsberatung und Frühhilfe für das Kind in Walldorf anbietet. Dafür entstehen Kosten von insgesamt knapp über 80.000 Euro. Ausgespart wurde die Unterstützung der Drogenberatung. Da es hier personelle Veränderungen gibt, so der Erste Beigeordnete Otto Steinmann, sei die inhaltliche Neukonzeption "noch nicht so weit" und werde im Frühjahr nachgereicht.

Einzige Veränderung gegenüber der Bezuschussung im laufenden Jahr ist der Betrag, mit dem die Schuldnerberatung unterstützt wird. Nachdem dort die teils sehr langen Wartezeiten abgebaut werden konnten, soll der Zuschuss von zuletzt 20.000 auf 15.000 Euro im Jahr reduziert werden. Wie Steinmann sagte, hatte dieser Vorschlag der Verwaltung bereits in der Vorberatung im Sozialausschuss für Diskussionen gesorgt. Man gehe jedoch davon aus, dass der reduzierte Betrag ausreiche.

Die Schuldnerberatungsstelle des Diakonischen Werks gibt es seit Oktober 2006 in Walldorf, die Sprechstunde findet dienstags (14 bis 18 Uhr) in der Scheune Hillesheim statt, darüber hinaus kann auch das Beratungsangebot in Schwetzingen wahrgenommen werden. Bis Anfang des laufenden Jahr war die Stelle von einer Sozialarbeiterin mit sieben Wochenarbeitsstunden besetzt. Nachdem die Stadt Walldorf ihre finanzielle Unterstützung erhöht hatte, wurde das Deputat ab März auf 10,5 Stunden in der Woche (plus acht Verwaltungs- und Beratungsstunden in Schwetzingen) ausgeweitet. Im Jahresbericht des Diakonischen Werks ist nachzulesen, dass das Beratungsangebot das ganze Jahr über stark frequentiert wurde. Insgesamt waren 70 Klienten zur Beratung gekommen, davon 45 Neuanfragen, und es wurden 17 Insolvenzanträge gestellt.

Aus Sicht der Verwaltung erwähnte Otto Steinmann, dass dank der veränderten personellen Situation "die Rückstände fast vollständig abgearbeitet" und "die Wartezeiten fast auf null reduziert" wurden. Deshalb schlage man nun wieder eine etwas verringerte Unterstützung vor, mit der aber immer noch acht Beratungsstunden wöchentlich möglich seien. "Wir sichern zu, dass wir das eng begleiten und sofort reagieren, sollte sich wieder ein erhöhter Bedarf abzeichnen", sagte Steinmann.

Mit jeweils 7000 Euro werden die Frauenhäuser in Heidelberg und Mannheim unterstützt, "stellvertretend für all die Frauenhäuser, in die Frauen aus Walldorf flüchten", so der Erste Beigeordnete. Es handle sich nach wie vor um unverzichtbare Einrichtungen, die leider immer noch notwendig seien und auch genutzt würden. Die Trägervereine betreiben nicht nur diese Einrichtungen, sondern unterstützen die betroffenen Frauen auch bei der Bewältigung der jeweiligen Krisensituation und der Suche nach Wohnung und Arbeit.

Fortgeführt wird auch die Unterstützung der Erziehungsberatungsstelle, für die die Kosten nach den letzten Tariferhöhungen auf 54.600 Euro im Jahr steigen. Steinmann konnte berichten, dass das Angebot gerne angenommen werde, sowohl Eltern als auch Jugendliche, junge Erwachsene, Erzieher oder Lehrer gingen mit Fragen auf die Beratungsstelle zu. Durch die Kurzberatungen, die wechselnd in den Kinderbetreuungseinrichtungen angeboten werden, sei zudem die Hemmschwelle der Eltern gesunken, die Beratung in Anspruch zu nehmen. Steinmann erwähnte auch die gute Vernetzung der sozialen Beratungsstellen in Walldorf. Vor allem die Schulsozialarbeit stehe in regem Austausch mit der Beratungsstelle. Aus den Reihen des Gemeinderats kam breite Unterstützung und einhellige Zustimmung für die Fortführung der Zuschüsse.